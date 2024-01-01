بدائل - Sellpass

Shopify

Shopify

shopify.com

شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

قم بالبيع عبر الإنترنت باستخدام منصة التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص بالكامل والمصممة لـ WordPress.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

منصة التجارة الإلكترونية للشركات المتنامية. قم بإطلاق أعمالك وتوسيع نطاقها وإدارتها باستخدام منصة التجارة الشاملة من Dukaan.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

يحتوي Zoho Commerce على كل الأدوات التي تحتاجها لإنشاء موقع ويب وقبول الطلبات وتتبع المخزون ومعالجة المدفوعات وإدارة الشحن وتسويق علامتك التجارية وتحليل بياناتك.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix هي أسهل طريقة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. قم ببيع البرامج والخدمات حسب الطلب والعضويات، كل ذلك في دقائق.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

يُسهل عليك SendOwl بيع المنتجات الرقمية مباشرة إلى جمهورك من مدونتك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان يمكنك لصق رابط فيه

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

SAP

SAP

sap.com

في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

ما هي برامج التجارة الإلكترونية؟ وكيفية اختيار برنامج التجارة الإلكترونية المناسب لبناء عملك عبر الإنترنت وإطلاق موقع ويب ناجح

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

بيع المنتجات الخاصة بك خالية من المتاعب. تجارة إلكترونية سهلة الاستخدام للمبدعين. بيع البضائع أو المنتجات الرقمية – كل ذلك من مكان واحد.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud عبارة عن مجموعة الشحن والإرجاع وإدارة علاقات العملاء المصممة للتجارة الإلكترونية.

Envoice

Envoice

envoice.eu

أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.

Volusion

Volusion

volusion.com

قم بإنشاء متجرك عبر الإنترنت مع فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا لبرنامج التجارة الإلكترونية الحائز على جوائز. أظهرت أنها تبيع 4 مرات أكثر من عربات التسوق المستضافة الأخرى!

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

توفر Shoplazza، وهي منصة للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز، أداة إنشاء مواقع ويب بسيطة لشركات التجارة الإلكترونية بجميع أشكالها وأحجامها لبدء متاجرها عبر الإنترنت وتسويقها وإدارتها.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

توفر Kibo حلولاً تجارية موحدة يمكنك الاعتماد عليها في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، وإدارة الطلبات، والتخصيص، ونقاط البيع.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

ابدأ البيع عبر الإنترنت! تستخدم آلاف الشركات - من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال إلى الشركات متعددة الجنسيات - Fygaro لبيع وإدارة أعمالهم عبر الإنترنت.

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino عبارة عن منصة متخصصة في متجر Saas عبر الإنترنت، حيث يمكنك من خلالها الحصول على تجربتك النهائية اليوم مع منصة كاملة الخيارات، بدءًا من إنشاء متجر عبر الإنترنت في دقائق معدودة فقط، مع خيارات متعددة من السمات والتطبيقات والمزيد من الخدمات الأخرى، إلى تجربة تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول التي ...

Elastic Path

Elastic Path

elasticpath.com

أطلق العنان لقوة التجارة القابلة للتركيب - بدون عمليات تكامل معقدة أو عمليات تنفيذ طويلة. يوفر Elastic Path السرعة والمرونة التي تحتاجها فرق التجارة للتعامل مع أصعب تحديات اليوم.

WebSell

WebSell

websell.io

WebSell عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تتصل مباشرة بأنظمة نقاط البيع (POS). نحن نستخدم البيانات في الخروج من أنظمة POR/ERP ونستخدمها لتشغيل المتاجر عبر الإنترنت. إن تكامل التجارة الإلكترونية بين أنظمة المتجر ومتاجر الويب عبر الإنترنت هو أفضل ما نقوم به.

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