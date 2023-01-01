بدائل - Sellizer

Cirrus Insight

cirrusinsight.com

Cirrus Insight هو مكون إضافي لـ Gmail وOutlook لمندوبي المبيعات. تأسست شركة Cirrus Insight في عام 2011، وهي توفر منصة تمكين المبيعات لـ Gmail وOutlook، وهي توفر نظامًا أساسيًا لإنتاجية المبيعات الكل في واحد مع تكامل Salesforce على مستوى عالمي. لقد حصلنا عليه. أنت تعمل في صندوق الوارد الخاص بك للتواص...