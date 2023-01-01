بدائل - SecondNature
TalentLMS
talentlms.com
تم تصميم نظام إدارة التعلم (LMS) لتحقيق النجاح. قم ببناء مؤسسة أكثر ذكاءً باستخدام منصة التدريب المصممة لمساعدة الفرق الرائعة على النمو.
Trainual
trainual.com
أسهل طريقة لتدريب وتنمية فريقك. دليل قواعد واحد لكل عملية وسياسة وإجراءات تشغيل موحدة (SOP) في عملك حتى تتمكن من الانضمام والتدريب بشكل أسرع.
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
WorkRamp
workramp.com
نظام إدارة التعلم (LMS) حديث مصمم لتدريب وتثقيف الموظفين والعملاء الداخليين. منصة التمكين والتدريب مصممة للمؤسسات المتنامية.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Coassemble
coassemble.com
تعد Coassemble منصة قوية وبديهية للمؤسسات لإنشاء وتقديم تدريب عالي الجودة عبر الإنترنت. يجمع Coassemble، وهو الأول من نوعه، بين نظام إدارة التعلم سهل الاستخدام وإمكانيات التأليف السريع المتميزة. باستخدام Coassemble، يمكن للمؤسسات إنشاء وتقديم التدريب عبر الإنترنت من منصة واحدة متكاملة.
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
Coach Simple
coachsimple.net
التدريب الخاص بك هو فريد من نوعه وتميز عن الباقي. يساعدك Coach Simple على تقديم محتوى مخصص وبرامج تدريب فريدة لعملاء المبيعات والأعمال لديك. منصة تدريب قوية على المبيعات لإبقاء تدريبك بسيطًا.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في والثام، ماساتشوستس، وتوفر منصة لتمكين المبيعات ومجموعة المنتجات.
Qooper
qooper.io
يساعد برنامج Qooper Mentoring & Learning الشركات على تشغيل برامج التوجيه والتعلم على نطاق واسع باستخدام قوالب تصميم برامج الإرشاد والمطابقة والتتبع والتدريب والتوجيه وإعداد التقارير مع عمليات تكامل قوية. من خلال خدمة العملاء الأعلى تقييمًا مثل Google، وUS Air Force، وMerck، وAmerican Airlines، وHerm...
Quantified AI
quantified.ai
تعزيز أداء المبيعات من خلال التدريب على المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي ومحاكاة المبيعات الواقعية والرؤى المبنية على البيانات حول كيفية نظر عملائك إلى مندوبيك.
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Gradual
gradual.io
تدريب مندوبي المبيعات الذين يحبونهم. استبدل التدريب العام الطويل والممل بالتعلم المصغر المخصص. استفد من مكتبة المبيعات لدينا أو قم بتسجيل المواد الخاصة بك. أنشئ مهامًا لتلخيص التدريب وتعزيز الدروس السابقة والمزيد.
Trivie
trivie.com
Trivie عبارة عن منصة للتعلم كخدمة لقياس المعرفة وإدارتها وتعزيزها. نقوم بذلك من خلال دمج علوم الدماغ والتعلم الاجتماعي والتحليلات القوية لمساعدة الموظفين على تذكر ما يحتاجون إلى معرفته للقيام بوظائفهم بشكل أكثر فعالية مع منح الشركات تحليلات قوية لقياس وإدارة أصولهم المعرفية.
Salestable
salestable.ai
Salestable عبارة عن منصة جاهزة للمبيعات مصممة خصيصًا للشركات المتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن نساعد في زيادة الإيرادات عن طريق تقليل وقت وصول مندوبي المبيعات وزيادة الرؤية لنشاط المبيعات. يتيح لك الحل الذي نقدمه توفير الإعداد والتدريب والتقييمات لجعل فريق المبيعات جاهزًا للبيع بشكل أسرع. نحن...
AuctusIQ
auctusiq.com
تم تصميم CoachingIQ لمساعدة قادة المبيعات على التفوق في ثلاثة أشياء: العمل على المؤشرات الرائدة. يتعلق الأمر بالسعي لتحديد تلك الفرص طويلة المدى ومواءمة مؤسسة البيع الخاصة بك مع الكفاءات اللازمة لتحقيق النجاح في المستقبل. عمل الصفقات. بغض النظر عن مدى انشغال يومك أو ما هو على طبقك، يجب أن تكون على ا...
CLASSUM
classum.com
من خلال منصة سحابية حيث يمكن لأعضاء الدورة التدريبية الاتصال عبر المنشورات والجلسات المباشرة والمحادثات والتفاعلات الفريدة، توفر CLASSUM تواصلًا سلسًا لتعزيز جميع بيئات التعلم، عبر الإنترنت أو شخصيًا. --- تأسست CLASSUM في عام 2018 على يد شيرين لي ويوجين تشوي، وهما طالبتان في المعهد الكوري المتقدم لل...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs هي عبارة عن منصة لتعلم الموظفين وإشراكهم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي Gen والتي تساعد الشركات على تأهيل الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم من خلال وحدات التعلم التفاعلية ودورات المهارات الشخصية القائمة على الذكاء العاطفي واستطلاعات المشاركة. يمكن للمنصة تقليل تكاليف التدريب لكل م...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشا...
RedSeed
redseed.com
يعد نظام RedSeed LMS أفضل حل للتعليم الإلكتروني المختلط في العالم. لقد تم إنشاء نظام RedSeed LMS بأكمله لدفع التغيير السلوكي من خلال ما نسميه "حلقة التدريب والتغذية الراجعة" التي تسهل تفاعلات التدريب عالية الجودة التي يمكنك الإبلاغ عنها. إلى جانب مكتبة متنامية من الدورات التي تغطي؛ المبيعات والخدمة ...
Kickscale
kickscale.com
مدرب مبيعات الذكاء الاصطناعي - يحلل كل اجتماع مبيعات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. تقوم منصة تمكين المبيعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدينا بتسجيل الاجتماعات ونسخها وتحليلها لتقديم توصيات تدريبية مخصصة.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك تعيين التدريب بسهولة وتتبع تقدم الموظفين. تعمل أداة إنشاء الدورات التدريبية البديهية على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، كما توفر مكتبة الدورات التدريبية المعدة مسبقًا التدريب ورفع المهارات التي تحتاجها القوى العاملة لديك. https://auzmor.com/
Sales Impact Academy
salesimpact.io
أكاديمية Sales Impact هي منصة رائدة لتطوير المهارات لفرق الإيرادات ذات النمو المرتفع. نحن نقدم التدريب المستمر والتعزيز والتدريب بقيادة الخبراء لمساعدة الممثلين على الوصول إلى ذروة الإنتاجية. تم إطلاق الشركة في أكتوبر 2019 ولديها بالفعل أكثر من 200 عميل بما في ذلك Outreach وG2 وKlaviyo وVerbit. تضم ...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway عبارة عن منصة للتدريب على المبيعات تعتمد على البيانات وقد أثبتت فعاليتها في زيادة الإيرادات لكل مندوب تستخدمه الشركات المتنامية لتعزيز أداء المبيعات. تستخدم Wonderway التعلم الآلي لتقديم التدريب المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب لتعزيز معدلات التحويل بنسبة تصل إلى 40%. لقد ثبت أن Wond...
Gnowbe
gnowbe.com
أنشئ تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلكتروني...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
تساعد منصة تمكين المبيعات الخاصة بـ GTM Buddy المندوبين على بناء علاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات من خلال محتوى ذي صلة وموثوق وجذاب.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
Flockjay
flockjay.com
Flockjay عبارة عن منصة لتبادل المعرفة لتنمية وتطوير فرق المبيعات. هدفنا هو مساعدة قادة المبيعات على التقاط أفضل الممارسات لأفضل مندوبي المبيعات ومشاركتها حتى يتمكن الفريق بأكمله من أداء أفضل أعماله.
Mindmatrix
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تقدم Mindmatrix برنامج PRM وبرامج تمكين المبيعات وبرامج أتمتة التسويق وتمكين القنوات - على منصة واحدة.