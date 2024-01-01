بدائل - Scale AI
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Appen
appen.com
افتح الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Appen. عزز تجارب العملاء الاستثنائية من خلال منتجاتنا الرائدة في الصناعة وخبرتنا العميقة وفريق عالمي لا مثيل له من متخصصي تدريب الذكاء الاصطناعي. نحن شريك البيانات الموثوق به، حيث نمكن الشركات الأكثر ابتكارًا من تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العا...
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Microsoft Fabric
microsoft.com
أدخل بياناتك إلى عصر الذكاء الاصطناعي. أعد تشكيل كيفية وصول الجميع إلى البيانات والرؤى وإدارتها والتصرف بناءً عليها من خلال ربط كل مصدر بيانات وخدمة التحليلات معًا — على نظام أساسي واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Surge AI
surgehq.ai
تدريب الذكاء الاصطناعي على ثراء اللغة البشرية. أنشئ مجموعات بيانات قوية للبرمجة اللغوية العصبية باستخدام القوى العاملة والنظام الأساسي لتصنيف البيانات العالمية لشركة Surge AI.
Labelbox
labelbox.com
محرك البيانات للذكاء الاصطناعي. تنظيم البيانات، ووضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتدريب على النماذج والتشخيصات، وخدمات وضع العلامات، كل ذلك في نظام أساسي واحد، لبناء منتجات ذكاء اصطناعي أفضل، وبسرعة ملحوظة.
Prolific
prolific.com
جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.
neptune.ai
neptune.ai
قم بتسجيل جميع البيانات التعريفية لنموذج ML وتنظيمها ومقارنتها وتسجيلها ومشاركتها في مكان واحد. - الأتمتة والتوحيد مع نمو فريق النمذجة الخاص بك - تعاون في النماذج والنتائج مع فريقك وعبر المؤسسة - استخدم المستضافة أو النشر محليًا أو في سحابة خاصة. التكامل مع أي مكدس MLOps
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
SuperAnnotate
superannotate.com
يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
Supervisely
supervisely.com
قم بتعليق الصور ومقاطع الفيديو ومجموعات بيانات LiDAR وDICOM والتعاون وتدريب الشبكات العصبية باستخدام نظام بيئي عالمي المستوى للذكاء الاصطناعي
Humanloop
humanloop.com
منصة شاملة لتعليق البرمجة اللغوية العصبية والتدريب والمراقبة في منصة واحدة موحدة، مدعومة بالتعلم النشط. أبسط بشكل كبير، وأسرع 10 مرات.
Sama AI
sama.com
أطلق العنان لإمكانات نموذجك بجودة بيانات رائدة في الصناعة. تعمل منصة التعليقات التوضيحية للبيانات المدمجة والمدعومة بالتعلم الآلي من سما مع التحقق من صحة الإنسان في الحلقة على تبسيط تطوير الذكاء الاصطناعي للحصول على وقت أسرع للدقة - ووقت أسرع للتسويق.
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Labellerr
labellerr.com
لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي لرؤية الكمبيوتر لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآل...
Katonic.ai
katonic.ai
أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون أي تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على...
Shaip
shaip.com
توفر Shaip بيانات عالية الجودة عبر أنواع بيانات متعددة (النص والصوت والصورة والفيديو) للشركات التي تتطلع إلى إنشاء نماذج AI/ML غير متحيزة وعالية الجودة. يقوم Shaip بترخيص البيانات وجمعها وتوضيحها للرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي للمحادثة ورؤية الكمبيوتر وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي/LLM التوليدي....
Openlayer
openlayer.com
المنصة الأكثر تقدمًا لبناء نماذج عالية الجودة وجديرة بالثقة من الألف إلى الياء.
Universal Data Tool
universaldatatool.com
أداة البيانات العالمية عبارة عن تطبيق ويب/سطح مكتب لتحرير الصور والنصوص والصوت والمستندات والتعليق عليها ولعرض وتحرير أي بيانات محددة في معيار .udt.json و.udt.csv القابل للتوسيع. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، وقم بتدريب واضعي العلامات بسهولة، وادمجهم في تطبيقاتك. إجراء تجزئة الصور وتصنيف الصور و...
TrainingData.io
trainingdata.io
وضع العلامات على بيانات التدريب على الصور والفيديو بمساعدة النموذج للأشعة وعلم الأمراض والأشكال الأخرى من البيانات الطبية المستخدمة لبناء نماذج التعلم الآلي. الأداة رقم 1 التي تثق بها الشركات الطبية وعلماء الأبحاث والفنيون.
Kognic
kognic.com
أفضل حل لدمج أجهزة الاستشعار في ADAS/AD يستخدم لاستكشاف مجموعات البيانات وتشكيلها وشرحها.
Replicate
replicate.com
تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة برمجة التطبيقات. تشغيل وضبط النماذج مفتوحة المصدر. نشر النماذج المخصصة على نطاق واسع. كل ذلك مع سطر واحد من التعليمات البرمجية.
Model Share
modelshare.ai
تعد منصة Model Share AI MLOps مركزًا ديناميكيًا لابتكار التعلم الآلي. فهو يسمح لمهندسي علوم البيانات والتعلم الآلي بإدارة مشاريع تعلم الآلة بسهولة من البداية إلى النهاية. يمكنك تحسين النماذج وتتبع التقدم باستخدام تحليلات تعلم الآلة الغنية وأدوات إعداد التقارير ونشر النماذج على الفور. في Model Shar...
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory...
SAS
sas.com
أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.
CVAT.ai
cvat.ai
أداة التعليقات التوضيحية لرؤية الكمبيوتر (CVAT)، والتي تم تصميمها للاستخدام من قبل فرق التعليقات التوضيحية للبيانات المهنية لتسمية البيانات الخاصة بخوارزميات رؤية الكمبيوتر
Encord
encord.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.