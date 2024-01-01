بدائل - Scale AI

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...

Appen

Appen

appen.com

افتح الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Appen. عزز تجارب العملاء الاستثنائية من خلال منتجاتنا الرائدة في الصناعة وخبرتنا العميقة وفريق عالمي لا مثيل له من متخصصي تدريب الذكاء الاصطناعي. نحن شريك البيانات الموثوق به، حيث نمكن الشركات الأكثر ابتكارًا من تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العا...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

أدخل بياناتك إلى عصر الذكاء الاصطناعي. أعد تشكيل كيفية وصول الجميع إلى البيانات والرؤى وإدارتها والتصرف بناءً عليها من خلال ربط كل مصدر بيانات وخدمة التحليلات معًا — على نظام أساسي واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

Surge AI

Surge AI

surgehq.ai

تدريب الذكاء الاصطناعي على ثراء اللغة البشرية. أنشئ مجموعات بيانات قوية للبرمجة اللغوية العصبية باستخدام القوى العاملة والنظام الأساسي لتصنيف البيانات العالمية لشركة Surge AI.

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

محرك البيانات للذكاء الاصطناعي. تنظيم البيانات، ووضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والتدريب على النماذج والتشخيصات، وخدمات وضع العلامات، كل ذلك في نظام أساسي واحد، لبناء منتجات ذكاء اصطناعي أفضل، وبسرعة ملحوظة.

Prolific

Prolific

prolific.com

جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

قم بتسجيل جميع البيانات التعريفية لنموذج ML وتنظيمها ومقارنتها وتسجيلها ومشاركتها في مكان واحد. - الأتمتة والتوحيد مع نمو فريق النمذجة الخاص بك - تعاون في النماذج والنتائج مع فريقك وعبر المؤسسة - استخدم المستضافة أو النشر محليًا أو في سحابة خاصة. التكامل مع أي مكدس MLOps

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.

SAP

SAP

sap.com

في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...

Supervisely

Supervisely

supervisely.com

قم بتعليق الصور ومقاطع الفيديو ومجموعات بيانات LiDAR وDICOM والتعاون وتدريب الشبكات العصبية باستخدام نظام بيئي عالمي المستوى للذكاء الاصطناعي

Humanloop

Humanloop

humanloop.com

منصة شاملة لتعليق البرمجة اللغوية العصبية والتدريب والمراقبة في منصة واحدة موحدة، مدعومة بالتعلم النشط. أبسط بشكل كبير، وأسرع 10 مرات.

Sama AI

Sama AI

sama.com

أطلق العنان لإمكانات نموذجك بجودة بيانات رائدة في الصناعة. تعمل منصة التعليقات التوضيحية للبيانات المدمجة والمدعومة بالتعلم الآلي من سما مع التحقق من صحة الإنسان في الحلقة على تبسيط تطوير الذكاء الاصطناعي للحصول على وقت أسرع للدقة - ووقت أسرع للتسويق.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.

V7

V7

v7labs.com

البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

لا تعد شركة Labellerr سوى منصة بيانات تدريبية مزودة بحلقة التغذية الراجعة الذكية. تساعد تقنيتنا المؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً على تطوير الذكاء الاصطناعي لرؤية الكمبيوتر لتحقيق الأتمتة في خط أنابيب البيانات الخاص بها. تعمل منصة Saas الخاصة بنا على حل التحديات التي يواجهها علماء تعلم الآل...

Katonic.ai

Katonic.ai

katonic.ai

أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون أي تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على...

Shaip

Shaip

shaip.com

توفر Shaip بيانات عالية الجودة عبر أنواع بيانات متعددة (النص والصوت والصورة والفيديو) للشركات التي تتطلع إلى إنشاء نماذج AI/ML غير متحيزة وعالية الجودة. يقوم Shaip بترخيص البيانات وجمعها وتوضيحها للرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي للمحادثة ورؤية الكمبيوتر وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي/LLM التوليدي....

Openlayer

Openlayer

openlayer.com

المنصة الأكثر تقدمًا لبناء نماذج عالية الجودة وجديرة بالثقة من الألف إلى الياء.

Universal Data Tool

Universal Data Tool

universaldatatool.com

أداة البيانات العالمية عبارة عن تطبيق ويب/سطح مكتب لتحرير الصور والنصوص والصوت والمستندات والتعليق عليها ولعرض وتحرير أي بيانات محددة في معيار .udt.json و.udt.csv القابل للتوسيع. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، وقم بتدريب واضعي العلامات بسهولة، وادمجهم في تطبيقاتك. إجراء تجزئة الصور وتصنيف الصور و...

TrainingData.io

TrainingData.io

trainingdata.io

وضع العلامات على بيانات التدريب على الصور والفيديو بمساعدة النموذج للأشعة وعلم الأمراض والأشكال الأخرى من البيانات الطبية المستخدمة لبناء نماذج التعلم الآلي. الأداة رقم 1 التي تثق بها الشركات الطبية وعلماء الأبحاث والفنيون.

Kognic

Kognic

kognic.com

أفضل حل لدمج أجهزة الاستشعار في ADAS/AD يستخدم لاستكشاف مجموعات البيانات وتشكيلها وشرحها.

Replicate

Replicate

replicate.com

تشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة برمجة التطبيقات. تشغيل وضبط النماذج مفتوحة المصدر. نشر النماذج المخصصة على نطاق واسع. كل ذلك مع سطر واحد من التعليمات البرمجية.

Model Share

Model Share

modelshare.ai

تعد منصة Model Share AI MLOps مركزًا ديناميكيًا لابتكار التعلم الآلي. فهو يسمح لمهندسي علوم البيانات والتعلم الآلي بإدارة مشاريع تعلم الآلة بسهولة من البداية إلى النهاية. يمكنك تحسين النماذج وتتبع التقدم باستخدام تحليلات تعلم الآلة الغنية وأدوات إعداد التقارير ونشر النماذج على الفور. في Model Shar...

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory...

SAS

SAS

sas.com

أنجز المزيد من المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الأسرع والأكثر إنتاجية من شريك التحليلات الأكثر ثقة على هذا الكوكب. قم بإنتاج الإجابات بنفس سرعة إنتاج العالم للبيانات باستخدام SAS. بفضل أكثر من أربعين عامًا من الابتكار في مجال التحليلات، تمنح SAS العملاء حول العالم القدرة على المعرفة®.

CVAT.ai

CVAT.ai

cvat.ai

أداة التعليقات التوضيحية لرؤية الكمبيوتر (CVAT)، والتي تم تصميمها للاستخدام من قبل فرق التعليقات التوضيحية للبيانات المهنية لتسمية البيانات الخاصة بخوارزميات رؤية الكمبيوتر

Encord

Encord

encord.com

جميع الأدوات التي تحتاجها لبناء نماذج أفضل وأسرع Encord هي منصة البيانات الرائدة لفرق الرؤية الحاسوبية المتقدمة: تبسيط عملية وضع العلامات وسير عمل RLHF، ومراقبة النماذج وتقييمها، وإدارة البيانات وتنظيمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاج بشكل أسرع.

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