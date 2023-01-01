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Satu Kemenkeu

Satu Kemenkeu

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kemenkeu.go.id

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Satu Kemenkeu على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Super App SATU Kemenkeu هو تحويل لـ e-kemenkeu الذي يحتوي على العديد من وحدات التطبيقات الشائعة التي يمكن للموظفين استخدامها لدعم إنتاجية العمل اليومي.

الموقع الإلكتروني: kemenkeu.go.id

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Satu Kemenkeu. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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