بدائل - Salesforce Marketing Cloud
Meta Business Suite
business.facebook.com
قم بإدارة جميع أنشطتك التجارية على Facebook وMessenger وInstagram من مكان واحد.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
X Pro
pro.twitter.com
X PRO، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، هو تطبيق لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (Twitter سابقًا). كان TweetDeck في الأصل تطبيقًا مستقلاً، ثم استحوذت عليه شركة Twitter Inc. وتم دمجه في واجهة Twitter. وهو مشابه لتطبيق "Dashboard App" الخاص بتويتر والذي تم إيقافه في عام 2016. مثل تط...
Buffer
buffer.com
قم ببناء جمهورك وتنمية علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Metricool
metricool.com
تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Planable
planable.io
Planable هو مركز قيادة حملات الوسائط الاجتماعية الموثوق بها من قبل الوكالات والمستقلين وفرق التسويق للإنشاء والتعاون والموافقة والجدولة.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Sprout Social
sproutsocial.com
أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
Loomly
loomly.com
Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.
Publer
publer.io
قم بجدولة منشوراتك على Facebook، ومنشورات Instagram، والتغريدات، وتحديثات LinkedIn، ودبابيس Pinterest، ومنشورات Google My Business، ومقاطع الفيديو على YouTube باستخدام Publer. توفير الوقت، وزيادة حركة المرور، والتركيز على عملك.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
RADAAR
radaar.io
منصة مذهلة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية والوكالات والشركات الناشئة التي ترغب في جذب المتابعين ونشر محتوى فريد و...
Vista Social
vistasocial.com
أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك
SocialBee
socialbee.io
المزيد من العملاء المحتملين، وجهد أقل. أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والتدريب والفرق. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا، لا حاجة لبطاقة ائتمان. احجز عرضًا توضيحيًا.
AgoraPulse
agorapulse.com
برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
FeedHive
feedhive.io
نمنحك قوى خارقة على مواقع التواصل الاجتماعي ⚡. أتمتة التفاعل والتحويل عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire هي أداة قوية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للعلامات التجارية والشركات والوكالات والأفراد في جميع أنحاء العالم. ارفع مستوى لعبتك باستخدام Social Media CRM والتحليلات المتقدمة وجدولة النشر وأمين المحتوى والمزيد!
Social Champ
socialchamp.io
أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتحكم في الفضاء الرقمي. إدارة حسابات اجتماعية متعددة، وإنشاء منشورات تحتوي على صور أو مقاطع فيديو، وتنظيم الرسائل الواردة، وتحسين عائد الاستثمار، وتتبع التحليلات، وإنشاء التقارير، وتبسيط وأتمتة عملية إنشاء المحتوى باستخدام Social Champ.
Sendible
sendible.com
ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
ينبغي للتكنولوجيا أن تعزز العلاقات الإنسانية، وليس أن تحل محلها. تسمح منصة Hearsay Client Engagement للمستشارين بتنمية العلاقات التجارية بشكل أصيل وذكي. تقوم شركة Hearsay فقط بتوجيه والتقاط الميل الأخير من الاتصالات الرقمية بشكل استباقي لتقديم تجربة العميل البشري على نطاق واسع.
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Flick
flick.social
كل ما تحتاجه للنمو على Instagram في منصة واحدة سهلة الاستخدام. في العام الماضي، استخدم ما يزيد عن 100.000 من منشئي المحتوى والمسوقين والوكالات Flick كمنصة مفضلة لديهم لعلامات التصنيف والجدولة والتحليلات.
eclincher
eclincher.com
اكتشف Eclincher، منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي ستحتاج إليها! تغلب على ارتباك وسائل التواصل الاجتماعي وتحكم في مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Nuelink
nuelink.com
جدولة أشهر من المحتوى الاجتماعي في دقائق! يساعدك Nuelink على تخطيط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك وأتمتتها وإدارتها ويوفر لك الوقت للتركيز على عملك بينما تدير الوسائط الاجتماعية نفسها بنفسها.
Statusbrew
statusbrew.com
تفاعل مع العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. Statusbrew هي أداة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على توحيد صندوق الوارد الاجتماعي الخاص بك، وتجمع فريقك معًا، وتنشئ سير عمل آليًا. وهناك المزيد.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
HeyOrca
heyorca.com
تم تصميم أداة جدولة الوسائط الاجتماعية للفرق 🙌 يأتي مع عدد غير محدود من المستخدمين، ولا يدفع أبدًا مقابل مستخدمين إضافيين
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
تساعدك Cloud Campaign على بناء وكالة تسويق مزدهرة من خلال برنامج إدارة وسائط اجتماعية قوي وقابل للعلامة التجارية وقابل للتطوير ودعم من فئة الخمس نجوم مخصص لنجاح عملك.
Oktopost
oktopost.com
منصة إدارة الوسائط الاجتماعية B2B لإدارة ومراقبة وقياس جميع أنشطة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. حقق أهدافك التسويقية في مجال B2B. احجز عرضًا توضيحيًا.
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.
Reputation
reputation.com
عالم التفاعلات يتطلب منهاج عمل. قم بتحويل التعليقات من المراجعات والإعجابات والقوائم والتعليقات والنقرات إلى ميزتك التنافسية.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
Conte.ai
postoplan.contenive.com
Conte.ai is an AI-powered web service offering highly efficient social media management and content creation. Conte.ai's team of creative experts crafts content strategies for businesses operating in 15+ industries. Conte.ai's proprietary content-creation system is based on the synergy of artificial...
SocialDog
social-dog.net
SocialDog is an all-In-one Twitter marketing service allowing businesses and individuals to manage their Twitter accounts smartly and efficiently. Features such as account operation management, follower management, engagement analytics and auto-tweet scheduling to help you to optimize your activity...
RecurPost
recurpost.com
RecurPost is your smart social media scheduler, that allows you to get consistently predictable results automatically. When you schedule a post, it goes to one of your content libraries, and then once it gets posted on your social accounts, it goes and sits at the end of the library ready to be post...
Sked Social
skedsocial.com
Sked Social is your #1 Instagram-first social media scheduler. Create, source, share and cross-post your best Instagram content to Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube and more in just a few clicks. * Visually plan your content weeks in advance - without limits. * Invite unlimited users to ...
Digital Air Strike
digitalairstrike.com
Digital Air Strike is the leading customer engagement technology partner helping 7,700+ businesses leverage digital and social media environments. Our technology, team, and culture contribute to the success of our clients. * Quickly improve your online reputation and digital presence with award-win...
Echobox
echobox.com
Echobox helps publishers around the world save time and increase performance with newsletter and social media automation.
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift is a multiple certified software solution with all components for professional social media marketing on enterprise level. All-in-one software enables companies to manage their marketing activities centrally and efficiently. Facelift's world-leading social media management tool with activ...
Later
later.com
Later is a social media marketing and commerce platform that helps business owners, creators, agencies, and social media teams grow their brands and businesses online. Later helps you save time and grow your business by making it easy to manage your entire social media strategy, all in one place. S...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management, previously Falcon.io, is a leading solution for social media monitoring, advertising, publishing, audience and performance analytics, and managing customer data. Brandwatch Social Media Management enables brands to explore the full potential of digital marketing a...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson is a social media management platform that equips brands with intelligence and speed to stay ahead of the curve. Through its sophisticated cross-channel insights and workflow tools, Dash Hudson enables brands to create content that entertains, engages and drives consistent business resul...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
NapoleonCat
napoleoncat.com
إشراك العملاء ودعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بالإشراف والنشر والتحليل والنمو - باستخدام منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الشاملة التي تربط فرقك وتفك تشابك سير عملك.
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
Uberall
uberall.com
تتأكد Uberall CoreX من أن أقرب موقع لنشاطك التجاري مرئي، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل من الاكتشاف إلى الشراء وما بعده.