بدائل - Run The World
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
JotForm
jotform.com
إذا كنت بحاجة إلى نماذج عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين، وتوزيع الاستطلاعات، وجمع المدفوعات والمزيد، فإن JotForm هو الحل المناسب لك. تعرف على المزيد حول كيف يمكننا المساعدة على JotForm.com.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
ON24
on24.com
أفضل منصة للتجربة الرقمية لإنشاء وتقديم ندوات عبر الإنترنت صوتية وفيديو حية احترافية وغنية بالبيانات وذات علامة تجارية كاملة باستخدام ON24 Webcast Elite.
Greenvelope
greenvelope.com
دعوات رقمية أنيقة وصديقة للبيئة + تتبع الرد على الدعوة للمضيف الحديث.
BrightTALK
brighttalk.com
اكتشف وتعلم مع ألمع المحترفين في العالم
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
Ticket Tailor
tickettailor.com
يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
Liveform
livestorm.co
يوفر Livestorm برنامجًا بسيطًا لاتصالات الفيديو للأعمال. قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت، مباشرة أو مسجلة مسبقًا أو آلية، وقم بإنشاء الاجتماعات عبر الإنترنت والانضمام إليها بسهولة.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
Eventify
eventify.io
تعمل تقنية Eventify الكل في واحد على زيادة المدخرات إلى الحد الأقصى، وإغراء الرعاة والعارضين، وتعزيز مشاركة الحضور والتواصل والرضا!
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource هو نظام تذاكر مجاني وسهل الاستخدام عبر الإنترنت لأي نوع من الأماكن أو الأحداث. قم بترويج وإدارة وبيع تذاكر الأحداث الخاصة بك عبر الإنترنت - كل ذلك مجانًا!
Remo
remo.co
اجعل التجارب الأصيلة عبر الإنترنت تنبض بالحياة مع Remo. ✓ الأحداث بجميع أنواعها ✓ المحتوى التفاعلي ✓ لافتات الرعاية ✓ 4X مشاركتك.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
Regpack
regpack.com
تسجيل وشحن وإدارة عملائك. Regpack هو حل تأهيلي يسمح للمؤسسات بالتسجيل وتحصيل رسوم مقابل خدماتها عبر الإنترنت.
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
Watchity
watchity.com
Watchity هي منصة الفيديو المؤسسية الأكثر اكتمالًا لإنشاء محتوى سمعي بصري ذو مظهر احترافي وأحداث عبر الإنترنت مع تجربة مرئية وتفاعلية ممتازة تساعدك على التميز عن الآخرين وزيادة تفاعل الجمهور وتحسين نتائج استراتيجيات المحتوى الخاصة بك. تتمثل الميزة التنافسية لـ Watchity في مزيجها الفريد والشامل من إمك...
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator هي أداة برمجية عبر الإنترنت تسهل على منظمي الأحداث إنشاء تذاكر أحداث تستخدم مرة واحدة والتحقق من صحتها باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي. الأداة سريعة وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة. باستخدام Ticket Generator، يمكن لمنظمي الأحداث تصميم وإنشاء وتوزيع تذاكر الأحداث في دقائق دون الحاجة إ...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast عبارة عن منصة مخصصة لأحداث B2B تعمل على تحويل التسويق من خلال الاستضافة السهلة للأحداث الرقمية والشخصية الجذابة. يستفيد الآلاف من المسوقين في مجال B2B من الشركات، من شركات مثل Adobe وMicrosoft وZuora وMailchimp، من Goldcast لتعزيز الحضور وإنشاء تجارب آسرة وإعادة استخدام محتوى الأحداث والاست...
RegFox
regfox.com
يقوم تسجيل حدث RegFox بالمزيد وبتكلفة أقل. تحظى منصة إدارة الأحداث الخاصة بنا بثقة أكثر من 50000 حدث. ابدأ مجانًا اليوم.
Swapcard
swapcard.com
قم بإدارة معارض ومؤتمرات أكثر ذكاءً، بدون أي صداع Swapcard عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام للتسجيل والمشاركة تم تصميمه لتحقيق إيرادات أعلى في الأحداث الخاصة بك.