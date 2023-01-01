WebCatalog
Ruil Report

Ruil Report

ruilreport.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ruil Report على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأخبار العاجلة من أفريقيا، الحدود الاقتصادية الأخيرة.

الموقع الإلكتروني: ruilreport.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ruil Report. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

France 24

France 24

france24.com

Mint

Mint

livemint.com

Herald Sun

Herald Sun

heraldsun.com.au

Nation.Africa

Nation.Africa

nation.africa

CTV News

CTV News

ctvnews.ca

Kyodo News English

Kyodo News English

english.kyodonews.net

The Hindu

The Hindu

thehindu.com

Patch

Patch

patch.com

Yahoo News

Yahoo News

news.yahoo.com

The Independent

The Independent

independent.co.uk

MSNBC

MSNBC

msnbc.com

TIME Magazine

TIME Magazine

time.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية