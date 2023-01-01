ROUVY هو خيارك الأول للتدريب الداخلي الأكثر واقعية. بفضل قوة الواقع المعزز والصور الرمزية ثلاثية الأبعاد لركوب الدراجات، تجلب ROUVY العالم الحقيقي إلى منزلك. مع أكثر من 600 مسار AR وموجز للأحداث بدون توقف، يصبح ركوب الخيل في الأماكن المغلقة مغامرة حقيقية.

الموقع الإلكتروني: rouvy.com

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