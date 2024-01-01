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بدائل - Rocket Lawyer

LegalZoom

LegalZoom

legalzoom.com

LegalZoom.com, Inc. هي شركة تكنولوجيا قانونية عبر الإنترنت تساعد عملائها على إنشاء مستندات قانونية دون الحاجة بالضرورة إلى الاستعانة بمحامي. تشمل المستندات المتاحة الوصايا وصناديق الاستثمار ووثائق تأسيس الأعمال وتسجيلات حقوق الطبع والنشر وتطبيقات العلامات التجارية.

Firstbase

Firstbase

firstbase.io

تساعد Firstbase أي شخص على بناء مشروع تجاري في الولايات المتحدة. قم بإنشاء شركة، وقم بإعداد الخدمات المصرفية والمدفوعات وكشوف المرتبات، وقم بإدارة الأعمال التجارية - عبر الإنترنت، من أي مكان.

Clemta

Clemta

clemta.com

CLEMTA sets up your business/company in the United States, from incorporation to dissolution, one partner - one solution. We also offer post-incorporation services and many more! Check our profile for all the services we provide.

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