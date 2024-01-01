بدائل - Rocket Lawyer
LegalZoom
legalzoom.com
LegalZoom.com, Inc. هي شركة تكنولوجيا قانونية عبر الإنترنت تساعد عملائها على إنشاء مستندات قانونية دون الحاجة بالضرورة إلى الاستعانة بمحامي. تشمل المستندات المتاحة الوصايا وصناديق الاستثمار ووثائق تأسيس الأعمال وتسجيلات حقوق الطبع والنشر وتطبيقات العلامات التجارية.
Firstbase
firstbase.io
تساعد Firstbase أي شخص على بناء مشروع تجاري في الولايات المتحدة. قم بإنشاء شركة، وقم بإعداد الخدمات المصرفية والمدفوعات وكشوف المرتبات، وقم بإدارة الأعمال التجارية - عبر الإنترنت، من أي مكان.
Clemta
clemta.com
CLEMTA sets up your business/company in the United States, from incorporation to dissolution, one partner - one solution. We also offer post-incorporation services and many more! Check our profile for all the services we provide.