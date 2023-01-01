بدائل - Rockee

datacube AI

datacube.ai

يعد datacube برنامجًا قويًا وأنيقًا ومرنًا لتحليلات الأعمال وتصور بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) والذي تم تصميمه باستخدام عقل الذكاء الاصطناعي. نعلم جميعًا أنه لا يمكنك إدارة أعمالك أو توسيع نطاقها بكفاءة دون مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك عن كثب. لكن البحث في نظام إدارة علاقات العملاء...