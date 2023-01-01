RIT myCourses

تأسس معهد روتشستر للتكنولوجيا عام 1829، وهو عبارة عن جامعة تعليمية مختلطة تضم تسع كليات تركز على التعليم المهني والتعلم التجريبي. يحتل الحرم الجامعي مساحة 1300 فدان في ضواحي روتشستر، ثالث أكبر مدينة في ولاية نيويورك. تمتلك RIT أيضًا مواقع دولية في أوروبا الشرقية ودبي والصين.

الموقع الإلكتروني: rit.edu

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