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RIT myCourses

RIT myCourses

rit.edu

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RIT myCourses على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تأسس معهد روتشستر للتكنولوجيا عام 1829، وهو عبارة عن جامعة تعليمية مختلطة تضم تسع كليات تركز على التعليم المهني والتعلم التجريبي. يحتل الحرم الجامعي مساحة 1300 فدان في ضواحي روتشستر، ثالث أكبر مدينة في ولاية نيويورك. تمتلك RIT أيضًا مواقع دولية في أوروبا الشرقية ودبي والصين.

الموقع الإلكتروني: rit.edu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RIT myCourses. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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