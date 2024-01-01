بدائل - Ringover
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Adversus
adversus.io
تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Truly
truly.co
تعرف على نظام الهاتف رقم 1 لفرق المبيعات التي تقوم بتتبع محادثات العملاء وتحليلها والتدريب عليها.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Tenfold
tenfold.com
يساعد Tenfold الشركات على إجراء محادثات أفضل مع العملاء. ضع معلومات العميل موضع التنفيذ على الهاتف، في كل مرة، وفي الوقت الفعلي.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Yobi
yobi.app
يضيف Yobi أرقام هواتف العمل وعمليات تكامل مفيدة لأجهزتك الحالية. لا توجد حاجة إلى أجهزة جديدة. مصممة للفرق والشركات
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Ringy
ringy.com
أتمتة المهام. زيادة المبيعات. رعاية يؤدي. Ringy هو حل CRM متكامل يتعامل مع كل ذلك من خلال واجهة بديهية.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Uptics
uptics.io
نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
GoDial
godial.cc
GoDial هو تطبيق اتصال تلقائي وإدارة علاقات العملاء عبر الهاتف المحمول وبرنامج الاتصال الصادر للاتصالات عبر الهاتف المحمول وخدمة الاتصال الصادرة. قم بإعداد مركز الاتصال الصادر الخاص بك في أقل من دقيقتين باستخدام GoDial. يستخدم GoDial بطاقة SIM الخاصة بالهاتف للاتصال، وبالتالي لا توجد تكاليف للاتصالات...
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Toky
toky.co
نظام هاتف حديث يعمل بالطريقة التي تعمل بها سهل الإعداد. يتكامل في أي مكان. الاتصال بالعملاء ومراسلتهم عبر الهاتف أو التطبيق أو سطح المكتب. كل ذلك بسعر عادل.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa ال...
Orum
orum.com
Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات
Gryphon.ai
gryphon.ai
تقدم Gryphon Networks حلاً قائمًا على السحابة يمكّن المسوقين من زيادة إيراداتهم مع احترام اختيار المستهلك.
Telmetrics
telmetrics.com
تم تصميم برنامج قياس المكالمات الخاص بـ Telmetrics (منصة تحليلات المكالمات) وفقًا لمعايير IEEE وRFC ويتميز بمراكز بيانات متعددة مبنية على توفر على مستوى Telco وبنية متسامحة مع الأخطاء مدعومة بعمليات التعافي من الكوارث المؤتمتة بالكامل.
Marchex
marchex.com
شركة Marchex, Inc. هي شركة عامة مقرها في سياتل، تأسست في عام 2003، ويعمل بها أكثر من 300 موظف. Marchex هي شركة متخصصة في تحليلات المكالمات والمحادثات بين الشركات. وهي متخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل بيانات المحادثة بين الشركات والعملاء. توفر Marchex للشركات "رؤى قابلة للتنفيذ...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...
iPlum
iplum.com
iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
Voiso
voiso.com
Voiso - حل مركز اتصال الكل في واحد مصمم للحصول على أفضل النتائج من كل تفاعل مع العملاء
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin عبارة عن أداة اتصالات مبيعات قائمة على السحابة تساعدك على الوصول إلى ما يصل إلى 3 أضعاف عدد العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. تعلم المزيد الآن.
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج أتمتة للمبيعات والتسويق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ويأتي مزودًا بميزات مصممة مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. توفر Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقة وفعالة في كل...
WhatConverts
whatconverts.com
تتبع الرصاص لوكالات التسويق والعملاء برنامج التتبع وإعداد التقارير الرائد الوحيد الذي يثق به كبار المتخصصين في خدمات الدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) لزيادة القيمة للعملاء.
Cordless
cordless.io
فتح المحتوى الصوتي الخاص بك. الاتصالات الهاتفية الحديثة لفرق دعم العملاء. سد الفجوة بين الصوت والنص.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
OnviSource
onvisource.com
برنامج تسجيل المكالمات الآلي لمراكز الاتصال والشركات في مجموعة واسعة من الصناعات.
Dialics
dialics.com
Dialics هو برنامج لتتبع المكالمات يوفر للمسوقين المحترفين الرؤى التي يحتاجونها لجذب المزيد من التحويلات. تمكن Dialics المسوقين من تتبع مكالماتهم الهاتفية الواردة وتحديد الكلمات الرئيسية والحملات الإعلانية والعروض الأكثر فعالية في تحقيق الإيرادات. هدف الشركة هو مساعدة المحترفين على زيادة معدلات التحو...
AuditCall
auditcall.com
تتميز شركة AuditCall بتقديم حلول استثنائية لتحليلات المكالمات للشركات في جميع أنحاء العالم. فهو يوفر رؤى تفصيلية حول كل جانب يجعل هاتفك يرن. تتبع المكالمات الهاتفية وتسجيلها وتحليلاتها والمزيد للسماح لك بتحقيق أقصى قدر من الإيرادات والحصول على عملاء سعداء. يعد AuditCall منتجًا معروفًا بحلول الاتصالا...
800response
800response.com
يوفر 800response مجموعة واسعة من أرقام الهواتف المجانية وأدوات تتبع المكالمات وبيانات تحليلات العملاء لمساعدة الشركات على إدارة جهود جذب العملاء المحتملين مع الحصول على بيانات إسناد تسويقية قيمة لمساعدتك في الحصول على عائد الاستثمار الخاص بك والاحتفاظ العملاء الأكثر قيمة. نحن نقدم حلاً كاملاً لأدوات...
iovox
iovox.com
برنامج تتبع المكالمات الهاتفية والإنتاجية للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease، سجل المكالمات، وسجل المكالمات، وبرامج التعاون في الرسائل الهاتفية الأكثر تقدمًا في العالم، ويتميز بواجهات أنيقة لنظام التشغيل iOS، وAndroid، والويب. يُستخدم من قبل جميع منتجي الوسائط الرائدين في العالم بالإضافة إلى شركات المحاماة ومؤسسات الخدمات ومؤسسات المبيعات وغيرها الكثير.
Call iQ
mycalliq.com
كيف تعمل Call iQ عملية مكونة من 5 خطوات في جزء من الثانية شاهد هذا الفيديو الموجز لترى كيف تعمل عملية تتبع المكالمات المكونة من 5 خطوات بدءًا من تعيين الأرقام إلى تتبع كل مكالمة على هذه الأرقام وحتى تقديم تحليلات حية وحقيقية ونقدية حول كل مكالمة . هل أنت مستعد للبدء في توفير أموالك التسويقية؟ طلب عر...
CallAction
callaction.co
CallAction هو تطبيق ويب للجوال لأتمتة تتبع المكالمات الواردة وإشراكها عبر جميع قنوات التسويق.
Clixtell
clixtell.com
توفر Clixtell حلاً متكاملاً للشركات ووكالات التسويق الرقمي. تتبع المكالمات، وتحليلات الويب، والكشف عن الاحتيال بنظام الدفع لكل نقرة، وخدمات الوقاية والحماية للمعلنين عبر الإنترنت في العصر الرقمي الجديد. نحن ننمو ونتحسن باستمرار، ونحن فخورون بتقديم تجربة إعلانية آمنة وسليمة وشفافة لعملائنا. نحن نساعد...
CallScaler
callscaler.com
يوفر CallScaler طريقة سهلة لبدء حملات تتبع المكالمات وتوسيع نطاقها بأسعار أكثر تنافسية في الصناعة.