بدائل - RingCentral

Salesbox

salesbox.com

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للأشخاص الذين يحصلون على المبيعات. احصل عليه مقابل 2.90 يورو لكل مستخدم شهريًا. قم بتوصيل فرق MS أو Office 365 أو Gsuite أو LinkedIn أو Dropbox أو Mailchimp مقابل 1.90 يورو.