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بدائل - RevOps

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.

Keap

Keap

keap.com

يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.

Accelo

Accelo

accelo.com

تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

أرسل مقترحات أعمال ذات مظهر احترافي في نصف الوقت باستخدام عروض أفضل. قم بإبرام المزيد من الصفقات باستخدام التحليلات المتعمقة والتوقيعات الرقمية.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy هو برنامج لإدارة الممارسات المحاسبية قائم على السحابة ويتضمن إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات وتطبيق بوابة العميل وسير العمل والمدفوعات والوقت والفوترة.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.

Quotient

Quotient

quotientapp.com

تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.

Nusii

Nusii

nusii.com

توقف عن القتال مع ملفات Word وInDesign وPDF. يتيح لك Nusii إنشاء مقترحات جميلة في وقت أقل وفي كل مرة.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.

Paddle

Paddle

paddle.com

مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.

Loopio

Loopio

loopio.com

قم بتغيير عملية الاستجابة للمقترح الخاص بك - وأطلق العنان لنموك. تعرف على سبب استخدام أكثر من 800 شركة لـ Loopio للإجابة على طلبات تقديم العروض وأسئلة DDQ واستبيانات الأمان.

Quoter

Quoter

quoter.com

لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

كيف يمكن لبرنامج تقدير التكلفة أن يعزز مبيعات متجر ماكينات CNC الخاص بك؟ يساعد تقديم عروض أسعار CNC الفورية عبر الإنترنت محلات الآلات على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها. استخدمه داخليًا لتقليل وقت استجابة RFQ الخاص بك إلى دقائق أو تقديم عروض أسعار وطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام ال...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...

Upwex

Upwex

upwex.io

ملحق المتصفح الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج للعاملين المستقلين والشركات على Upwork. أدوات الذكاء الاصطناعي لـ Upwork: تصنيف الوظائف، وإنشاء المقترحات، ومزامنة إدارة علاقات العملاء (CRM).

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

القرار المعقد للموزعين والبائعين والمصنعين: التحكم في مشروع تجديد نظم الإدارة، وتحليل السوق والاتجاهات، وتقارير السوق، وتحليلات المنتجات، والتسعير الديناميكي.

Jiga

Jiga

jiga.io

قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

يتيح لك برنامج Bidsketch المقترح إنشاء مقترحات العملاء ذات المظهر الاحترافي والتوقيع عليها إلكترونيًا وتتبعها في وقت أقل بنسبة 50%.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.

Phasio

Phasio

phas.io

امنح عملاء التصنيع لديك تجربة السجادة الحمراء قم بتوفير تجربة مخصصة لكل عميل من خلال اتصالات أقل احتكاكًا لتصميم المنتج وأوامر الإنتاج.

Coohom

Coohom

coohom.com

برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعا...

PracticeSuite

PracticeSuite

practicesuite.com

PracticeSuite عبارة عن فواتير طبية شاملة قائمة على السحابة، وإدارة دورة الإيرادات، وبرنامج السجلات الصحية الإلكترونية، وبوابة الممارسة، وبرنامج إدارة علاقات العملاء للتسويق.

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

Modelry عبارة عن منصة شاملة لتصور المنتجات ثلاثية الأبعاد، والتي تمكن قادة التجارة الإلكترونية العالمية من إنشاء صور مذهلة للمنتجات وتجارب الواقع المعزز باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد.

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

تتعاون المئات من شركات الأثاث مع Cylindo للحصول على صور رائعة للمنتج عبر رحلة مشتري الأثاث بأكملها. لقد أنشأنا منصة تتجاوز تصور المنتجات عالية الجودة وتمنح شركات الأثاث أصولًا متعددة الاستخدامات يمكنها الاستفادة منها عبر نقاط اتصال متعددة. بدءًا من التكبير/التصغير بزاوية 360 درجة ودقة 4K على صفحة ال...

ShapeDiver

ShapeDiver

shapediver.com

قم بتحويل ملفات Grasshopper الخاصة بك إلى تطبيقات عبر الإنترنت. شارك أدوات التصميم الخاصة بك بأمان مع الآخرين دون الكشف عن الكود الأصلي. قم بتضمينها بسهولة على أي موقع ويب عبر iframe أو دمجها مع منصة التجارة الإلكترونية المفضلة لديك أو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) عبر واجهات برمجة التطبيقات (API...

Brikl

Brikl

brikl.com

Brikl هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا MicroStore ومخزن الفريق في جميع أنحاء العالم. قم بإعداد متجرك في 15 دقيقة واقضِ الوقت الذي وفرته في تنمية أعمالك. تعمل أدوات الزينة والتصور ثلاثي الأبعاد من Brikl على تبسيط التعقيد من خلال السماح للمصممين بتبادل الصور المسطحة والتحريرات اليدوية للعناصر النائ...

Expivi

Expivi

expivi.com

قم بإنشاء عامل WOW لتعزيز مبيعاتك من خلال التصور ثلاثي الأبعاد وتخصيص منتجاتك داخل متصفحك الخاص سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. إن القدرة على تدوير المنتج وتكبيره للحصول على "إحساس" بالأنسجة والتفاصيل والجودة ستؤدي إلى زيادة تفاعل العملاء بشكل كبير. يرتبط Expivi بسلاسة كمكون إضافي على معظم ال...

Kickflip

Kickflip

gokickflip.com

تعمل Kickflip على تمكين إبداع عملائك وزيادة تفاعلهم وتعزيز التحويلات من خلال تجربة تخصيص المنتج المتميزة. أداة تخصيص المنتج المرئي مع جميع خيارات ومتغيرات المنتج المخصصة. تتيح أداة تخصيص منتج Kickflip لعملائك إضافة متغيرات الألوان أو النصوص أو الصور أو أي خيارات مكونات إلى منتج مخصص في تجربة إنشاء م...

Rev.io

Rev.io

rev.io

توفر Rev.io خدمات فوترة متطورة كخدمة (BaaS) لشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات اللاسلكية وإنترنت الأشياء ومقدمي خدمات الصوت والشبكات. يتيح Rev.io للعملاء إدارة نماذج فوترة الاشتراكات المتطورة من خلال تجربة المعالجة المالية الأكثر اكتمالاً في الصناعة من عرض الأسعار إلى النقد لإدارة اشتراكات العملاء النه...

Zbizlink

Zbizlink

zbizlink.com

Zbizlink عبارة عن أداة ديناميكية لإدارة المقترحات قائمة على السحابة تجمع بين ستة تطبيقات أعمال أساسية في برنامج واحد لمساعدة فرق المقترحات الصغيرة والشركات على أتمتة عملية المقترح. Zbizlink شامل كليًا. إنها أكثر من مجرد أداة لإدارة المقترحات، فقد تم تصميمها لتسهيل المقترحات الحكومية والتجارية ودعم د...

Scaido.io

Scaido.io

scaido.io

خدمة لأتمتة عمليات المبيعات التجارية، والتي تعمل على تسريع وتبسيط إعداد عروض الأسعار والتقديرات والعروض التجارية، بالتزامن مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، مثل Pipedrive أو HubSpot

Propoze

Propoze

propoze.app

Propoze هو برنامج لإدارة العروض سهل الاستخدام يتيح للمستخدمين إنشاء عروض المبيعات ومشاركتها بسرعة. ويتميز بين منافسيه بسبب بساطته وسهولة استخدامه. تساعد أداة إنشاء مقترحات السحب والإفلات المستخدمين على إنشاء مقترحات في دقائق معدودة فقط - ويبدو كل اقتراح مذهلًا بصريًا بشكل افتراضي. تم تصميم Propoze ف...

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (المعروفة سابقًا باسم Diligend) هي شركة تقدم برمجيات حائزة على جوائز تساعد المستثمرين المؤسسيين ومستشاري الاستثمار ومديري الاستثمار على تلبية المتطلبات الصارمة لجمع البيانات وتحليلها وتبادلها وإعداد التقارير والامتثال في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الاستثمار. يتيح Dasseti Collect للمخصصين تب...

Proposeful

Proposeful

proposeful.com

يعد Proposeful الحل الأمثل لإرسال العروض والعقود وتتبع متى يفتحها العملاء ويغلق المبيعات بشكل أسرع باستخدام التوقيع الإلكتروني.

Pitch Power

Pitch Power

pitchpower.ai

قم بإنشاء مقترحات خدمات الأعمال واكتشف العملاء المحتملين لشركتك المستقلة أو وكالتك أو مؤسستك باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي المضبوط بدقة من Pitch Power. توفير الوقت. ارفع على الصوت. تحويل المزيد. استرجع وقتك.

Estii

Estii

estii.com

برامج تقدير لمقدمي الحلول. تساعد Estii شركات الخدمات على تقدير وتسعير وكسب المزيد من الأعمال المربحة. يمكن لفرق المبيعات والحلول والتسليم التعاون في التقديرات في الوقت الفعلي، وتكرار النطاق والجدول الزمني وتصدير المقترحات التجارية عالية الجودة في لحظة.

Bidhive

Bidhive

bidhive.com

قم بتخطيط وإدارة وتتبع نشاط إدارة العطاءات الخاص بشركتك، كل ذلك في مكان واحد. تم تطوير Bidhive خصيصًا لمساعدة المؤسسات على توحيد فرق المبيعات والعقود المسبقة وفرق العطاءات لجعل عملية تقديم العطاءات الحساسة للوقت أسرع وأكثر كفاءة. نحن نخطو خطوة أبعد ونزود المديرين التنفيذيين بمصدر واحد للرؤى المهمة ح...

Apropo

Apropo

apropo.io

Apropo هي أداة أتمتة مقترحات مخصصة لشركات تطوير البرمجيات والمتخصصين. اجعل تقديرات مشروعك أكثر دقة، واربح المزيد من الصفقات ولا تفوت الميزانية مرة أخرى بفضل التقدير في الوقت الفعلي مقابل التقارير الواقعية.

EZsign

EZsign

ezsign.ca

جرب eZsign مجانًا. خطط تسعير مرنة. أمان من الدرجة الأولى. مصممة للشركات الكندية.

uman.ai

uman.ai

uman.ai

ومن خلال الاستفادة من مساعد uman للذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تبسيط وظائف العمل الرئيسية مثل إنشاء المقترحات ودعم العملاء وتأهيل الموظفين. إنه يكسر صوامع حواجز البيانات ويعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات وإعادة استخدامها داخل الشركة. والنتيجة هي ضغط أقل على المبيعات ومرحلة ما قبل البيع والاستشاريي...

Tango

Tango

tangoagreements.com

برامج مشاركة العملاء للوكالات الإبداعية. يمكنك تبسيط عملية الموافقة على الاقتراحات، وأتمتة عملية إعداد الفواتير والدفع، وتبسيط عملية شراء الخدمات الإضافية.

DeepStream

DeepStream

deep.stream

باستخدام DeepStream، يمكنك أخيرًا إنقاذ فريق المشتريات لديك من إضاعة وقتهم في تشغيل عمليات المصدر والتعاقد باستخدام الأدوات اليدوية، وإعادتهم إلى العمل الاستراتيجي الذي سيضيف قيمة للأعمال. باعتبارنا منصة التوريد الإلكتروني الأفضل في فئتها، فإننا على استعداد لمساعدة الفرق على الانتقال من متطلبات العم...

CV Partner

CV Partner

cvpartner.com

CV Partner هي أداة SaaS لأتمتة كيفية إدارة السيرة الذاتية ودراسات الحالة لعروض الأسعار والمقترحات. مع CV Partner، يمكنك تصميم السيرة الذاتية لشركتك والمشاريع/الحالات السابقة للمناقصات أو العطاءات أو طلبات تقديم العروض. وتسمح الأداة أيضًا بتصميم وتصدير السير الذاتية ودراسات الحالة إلى Word وPowerPoin...

Fresh Proposals

Fresh Proposals

freshproposals.com

Fresh Proposals هي أداة لإدارة العروض عبر الإنترنت تتيح لفريق المبيعات صياغة عروض مذهلة باستخدام عروض أسعار تفاعلية وتوقيع إلكتروني لإثارة إعجاب العملاء المحتملين. استخدم رؤى الاقتراح لإغلاق المزيد من الصفقات.

RFP360

RFP360

rfp360.com

يعمل RFP360 على تمكين فرق التوريد والمشتريات من مركزية عملية إصدار RFx الخاصة بهم - جمع الرؤى وتقييم العروض والعمل مع الزملاء والبائعين في مساحة عمل رقمية واحدة. بالإضافة إلى اتخاذ خيارات شراء أكثر ذكاءً، يعمل العملاء على تحسين الكفاءة وتخفيف المخاطر وزيادة المشاركة عند إصدار طلبات تقديم العروض وطلب...

Ombud

Ombud

ombud.com

بناءً على أساس الخبرة في هندسة المبيعات وإدارة الاستجابة، يخدم Ombud فرق RevOps على مستوى المؤسسة. تجمع منصتنا بين التعاون في المحتوى وإدارة المشاريع والتعلم الآلي لتبسيط إنشاء وثائق المبيعات وتطوير الأعمال التي تواجه العميل. نحن ننتقل إلى ما هو أبعد من الأتمتة الأساسية وإدارة المعرفة، ونقدم دعمًا ذ...

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCano...

Stigg

Stigg

stigg.io

Stigg عبارة عن منصة سهلة التنفيذ وقابلة للتكيف لإدارة التسعير والتعبئة. نحن نزيل التعقيد غير الضروري والتفاصيل الدخيلة، حتى تتمكن من تنفيذ أي خطة تسعير في بضع دقائق فقط. لقد اهتممنا بجميع عمليات التجريد والتكامل الصحيحة، لذلك لا تحتاج إلى قضاء الوقت في البناء والصيانة.

Spresso

Spresso

spresso.com

حلول SaaS المعيارية من Spresso، تم إنشاؤها بواسطة تجار التجزئة استجابة لتحديات العالم الحقيقي المتعلقة بالتسعير، وخصوصية البيانات، والقيمة الدائمة للعملاء، والتغيير. تعمل رؤى Spresso على إطلاق العنان للربح من بياناتك من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي

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