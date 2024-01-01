بدائل - Revolut Business

Revolut

Revolut

revolut.com

تطبيق واحد لجميع الأشياء المال. بدءًا من إنفاقك اليومي وحتى التخطيط لمستقبلك من خلال المدخرات والاستثمارات، تساعدك Revolut على تحقيق المزيد من أموالك.

Holvi

Holvi

holvi.com

حسابك الشامل للعمل الحر. الخدمات المصرفية والفواتير ومسك الدفاتر - بالإضافة إلى بطاقة ائتمان تجارية جديدة. كل ذلك في مكان واحد، حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك. هذه هي الحياة العملية المبسطة.

Lendio

Lendio

lendio.com

تعد شركة Lendio (المعروفة سابقًا باسم Funding Universe) ومقرها يوتا، والتي تأسست في عام 2011 على يد Brock Blake وTrent Miskin، سوقًا مجانيًا للقروض عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

يوفر Fundbox وصولاً سريعًا وسهلاً إلى تمويل الأعمال، بما يصل إلى 150.000 دولار. تعرف على كيف يمكن لخيارات حد الائتمان والقروض لأجل أن تحقق النمو لشركتك.

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch هي نوع جديد من شركات التأمين الرقمي التي تحمي الشركات الناشئة من الأخطاء والتقاضي والهجمات.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

شراء أسهم في الشركات الخاصة ذات النمو المرتفع في أوروبا.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

On-demand working capital for growing businesses. FundThrough offers businesses instant access to funds from unpaid invoices on an easy-to-use, online funding platform. Funding facility ranges from $500 to over $2 million, depending on the strength of the business' sales. Wherever a business is in i...

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova is a SEC-regulated alternative investment fund that allows you to invest in 12+ exotic alternative asset classes by simply investing in one fund. Our investment experts allocate your money in assets like wine, art, startups, crypto, real estate, and others. You may consider it a Mutual Fund...

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva envisions a financially inclusive world where all people hold the power to improve their own lives.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy هي منصة الاندماج والاستحواذ الرائدة في أوروبا، حيث تساعد المؤسسين ومستحوذي الأعمال على إكمال عمليات الاستحواذ في أقل من 30 يومًا. منصتك الشاملة لشراء وبيع الشركات. تساعد Foundy المؤسسين والمستحوذين على إكمال عمليات الاستحواذ بسرعة تصل إلى 3 أضعاف وبتكلفة أكثر فعالية من عملية الاندماج والاستح...

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

فرص الاستثمار عبر الإنترنت في أفضل الشركات الناشئة الجديدة، وزيادة الاستثمار التأسيسي والملائكي، مع أفضل موقع للتمويل الجماعي للأسهم الأوروبية Seedrs.

Embroker

Embroker

embroker.com

Embroker هي شركة وساطة تأمين مصممة خصيصًا للطريقة التي تمارس بها أعمالك. يمكنك الحصول على سهولة التكنولوجيا إلى جانب الخدمة المتميزة من أفضل الوسطاء.

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