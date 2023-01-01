التغلب على فجوة تنفيذ الاستراتيجية. ResultMaps هي منصة حديثة للتنقل بين النتائج للمديرين التنفيذيين وفرقهم. إنه يُحدث تحولًا في الرؤية والمساءلة للجميع - حتى تتمكن من تحقيق أهدافك بشكل أسرع مرتين.

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