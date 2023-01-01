بدائل - ResponseSource

Websays

websays.com

Websays هي شركة خدمات برمجية تركز على البحث على الويب ومعالجة اللغات الطبيعية والتعلم الآلي. من خلال فريق مختلط من المطورين ومحللي البيانات، فإننا نلبي احتياجات عملائنا من ذكاء البيانات للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة. نقوم بتصنيف هذه البيانات حسب المواضيع، ونحلل مؤشرات مثل المشاعر ون...