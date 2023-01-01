بدائل - Repsly
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
BeatRoute
beatroute.io
منصة تمكين المبيعات التي تساعد شركات البيع بالتجزئة على الحصول على إيرادات أكثر بنسبة 50٪ من فرق المبيعات والموزعين والعملاء.
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...
Map My Customers
mapmycustomers.me
مساعد الطيار لمندوبي المبيعات في الميدان. مركز القيادة لقادة المبيعات الخارجية. يساعد تطبيق Map My Customers للهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid مندوبي المبيعات الخارجيين: تصور العملاء كدبابيس على الخريطة • الاطلاع على المناطق التي تتمتع بأكبر قدر من فرص الأعمال على الخريطة • إنشاء مجموعات اس...
SalesRabbit
salesrabbit.com
منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.
Ecanvasser
ecanvasser.com
يتيح لك برنامج Ecanvasser سهل الاستخدام تخطيط وإدارة جميع جوانب عملية جمع الأصوات - مما يوفر ساعات من الوقت ويزيد من مشاركة المؤيدين
Mapline
mapline.com
ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحق...
URVA
urva.co
يعد URVA Sales Force Tracker أداة مبيعات متوافقة مع الأجهزة المحمولة والتي تجمع فريق المبيعات بأكمله في نفس الصفحة. تتفاعل فرق المبيعات مع العملاء المحتملين الجدد لإنشاء أعمال تجارية وعملاء حاليين لتحسين العلاقات التجارية وتنميتها بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا قد يحدث بشكل منتظم أو غير منتظم، إلا أ...
Repzo
repzo.com
منصة كاملة لأتمتة المبيعات / القوة الميدانية لإدارة المبيعات والتسويق ومقدمي الخدمات والتي توفر لك تحليلات التغطية في الوقت الفعلي.
eSpatial
espatial.com
eSpatial هو برنامج رسم خرائط قائم على السحابة تم تصميمه خصيصًا للمؤسسة ومصمم للمستخدم. نحن نؤمن بأن رسم الخرائط يجب أن يكون سريعًا وسهلاً وقويًا. باستخدام برنامج رسم الخرائط الخاص بنا، يمكنك بسهولة تحميل طبقات متعددة من البيانات وتصورها وتحليلها. إنها رؤية بصرية سريعة تزيل التخمين من عملية اتخاذ الق...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هي منصة المبيعات الميدانية الشاملة للمصنعين وتجار الجملة والموزعين. نود أن نفكر في الأمر على أنه حل متكامل لإدارة المبيعات الميدانية وإدارة علاقات العملاء وتسجيل الطلبات في حل واحد. يمكّن Skynamo فرق المبيعات لديك من التركيز على ما يهم حقًا: البيع والتقاط الطلبات وبناء علاقات غير قابلة للكسر...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO هي أداة مشاركة مبيعات خارجية مصممة لتحسين الكفاءة مع تسريع كل جانب من جوانب عملية المبيعات الميدانية. SPOTIO هو الحل الذي يخفف العبء اليومي عن طريق أتمتة المهام اليدوية، وتعزيز المساءلة، وتوفير رؤية ملموسة حول كيفية أداء مؤسسة المبيعات الخاصة بك وكيف يمكن تحسينها. SPOTIO هو برنامج مصمم لغرض ي...
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره فرق المبيعات أثناء التنقل لتسريع نشاطهم وبيع المزيد. جربه مجانًا من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك.
Delta Sales App
deltasalesapp.com
تطبيق أتمتة قوة المبيعات للموظفين الميدانيين لديك مصممة للمصنعين وتجار الجملة والموزعين لتبسيط أنشطة المبيعات الميدانية وتسريع المبيعات
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
لا تدعم MobiWork فريق مبيعات السوق فحسب، بل توفر أيضًا حلول الطلب لنقاط بيع MobiWork للبيع بالتجزئة وحلول إدارة فريق تسويق PG.