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بدائل - Repsly

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول

BeatRoute

BeatRoute

beatroute.io

منصة تمكين المبيعات التي تساعد شركات البيع بالتجزئة على الحصول على إيرادات أكثر بنسبة 50٪ من فرق المبيعات والموزعين والعملاء.

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...

Map My Customers

Map My Customers

mapmycustomers.me

مساعد الطيار لمندوبي المبيعات في الميدان. مركز القيادة لقادة المبيعات الخارجية. يساعد تطبيق Map My Customers للهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS وAndroid مندوبي المبيعات الخارجيين: تصور العملاء كدبابيس على الخريطة • الاطلاع على المناطق التي تتمتع بأكبر قدر من فرص الأعمال على الخريطة • إنشاء مجموعات اس...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.

Ecanvasser

Ecanvasser

ecanvasser.com

يتيح لك برنامج Ecanvasser سهل الاستخدام تخطيط وإدارة جميع جوانب عملية جمع الأصوات - مما يوفر ساعات من الوقت ويزيد من مشاركة المؤيدين

Mapline

Mapline

mapline.com

ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحق...

URVA

URVA

urva.co

يعد URVA Sales Force Tracker أداة مبيعات متوافقة مع الأجهزة المحمولة والتي تجمع فريق المبيعات بأكمله في نفس الصفحة. تتفاعل فرق المبيعات مع العملاء المحتملين الجدد لإنشاء أعمال تجارية وعملاء حاليين لتحسين العلاقات التجارية وتنميتها بشكل أكبر. على الرغم من أن هذا قد يحدث بشكل منتظم أو غير منتظم، إلا أ...

Repzo

Repzo

repzo.com

منصة كاملة لأتمتة المبيعات / القوة الميدانية لإدارة المبيعات والتسويق ومقدمي الخدمات والتي توفر لك تحليلات التغطية في الوقت الفعلي.

eSpatial

eSpatial

espatial.com

eSpatial هو برنامج رسم خرائط قائم على السحابة تم تصميمه خصيصًا للمؤسسة ومصمم للمستخدم. نحن نؤمن بأن رسم الخرائط يجب أن يكون سريعًا وسهلاً وقويًا. باستخدام برنامج رسم الخرائط الخاص بنا، يمكنك بسهولة تحميل طبقات متعددة من البيانات وتصورها وتحليلها. إنها رؤية بصرية سريعة تزيل التخمين من عملية اتخاذ الق...

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo هي منصة المبيعات الميدانية الشاملة للمصنعين وتجار الجملة والموزعين. نود أن نفكر في الأمر على أنه حل متكامل لإدارة المبيعات الميدانية وإدارة علاقات العملاء وتسجيل الطلبات في حل واحد. يمكّن Skynamo فرق المبيعات لديك من التركيز على ما يهم حقًا: البيع والتقاط الطلبات وبناء علاقات غير قابلة للكسر...

SPOTIO

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO هي أداة مشاركة مبيعات خارجية مصممة لتحسين الكفاءة مع تسريع كل جانب من جوانب عملية المبيعات الميدانية. SPOTIO هو الحل الذي يخفف العبء اليومي عن طريق أتمتة المهام اليدوية، وتعزيز المساءلة، وتوفير رؤية ملموسة حول كيفية أداء مؤسسة المبيعات الخاصة بك وكيف يمكن تحسينها. SPOTIO هو برنامج مصمم لغرض ي...

ForceManager

ForceManager

forcemanager.com

ForceManager هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره فرق المبيعات أثناء التنقل لتسريع نشاطهم وبيع المزيد. جربه مجانًا من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك.

Delta Sales App

Delta Sales App

deltasalesapp.com

تطبيق أتمتة قوة المبيعات للموظفين الميدانيين لديك مصممة للمصنعين وتجار الجملة والموزعين لتبسيط أنشطة المبيعات الميدانية وتسريع المبيعات

Mobi Work

Mobi Work

dms.mobiwork.vn

لا تدعم MobiWork فريق مبيعات السوق فحسب، بل توفر أيضًا حلول الطلب لنقاط بيع MobiWork للبيع بالتجزئة وحلول إدارة فريق تسويق PG.

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