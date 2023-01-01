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بدائل - Referrizer

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank هو أحد متاجر التجزئة العالمية الرائدة وله سوقه الخاص. نحن نمكن البائعين ورجال الأعمال من زيادة مبيعاتهم من خلال شبكتنا العالمية التابعة.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

قم بإنشاء خطط تسويقية وتنفيذها في ثوانٍ باستخدام الذكاء الاصطناعي. اعثر على أفضل أساليب اختراق النمو لشركتك باستخدام الذكاء الاصطناعي. تحويل التسويق إلى الطيار الآلي والنمو.

Awin

Awin

awin.com

قم بتنمية أعمالك من خلال شبكة تسويق عالمية تابعة تقدم حلولاً تسويقية للمعلنين والوكالات والناشرين حول العالم.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve هي منصة التسويق التابعة الرائدة للشركاء والمعلنين لزيادة إيراداتهم عبر الإنترنت في ماليزيا. انضم إلى شبكتنا التابعة الآن!

Simplero

Simplero

simplero.com

أصبح عملك على الإنترنت بسيطًا يمنحك Simplero جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مشروع تعليمي ناجح عبر الإنترنت وتنميته، كل ذلك في مكان واحد.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

قم بتنمية عملك بين عشية وضحاها، كل ليلة. GrowSurf هو برنامج إحالة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. يرى عملاؤنا عائد استثمار يتراوح بين 300 إلى 1000% + نمو شهري يتراوح بين 9 إلى 40%.

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Advertising هي وكالة إعلانات رقمية تقدم مجموعة من حلول اكتساب العملاء. تعرف على كيفية الوصول إلى جمهورك المستهدف!

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. تعد Rewardful طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

قم بتنمية وإدارة برنامج الشركاء التابعين أو المؤثرين أو الإحالة. المزامنة مع Shopify وStripe وأكثر من 25 عملية تكامل. جرب برنامجنا التابع مجانًا لمدة 30 يومًا.

Offer18

Offer18

offer18.com

منصة تسويق الأداء. للشركات التابعة والمعلنين وشبكات الإعلانات لمساعدتهم على تتبع أداء شبكاتهم وتحسينه وقياسه.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

تتبع الشركات التابعة والإحالة لـ SaaS. قم بإطلاق برنامج الشراكة والإحالة الخاص بك في دقائق. التكامل السريع مع Stripe أو Paddle أو Recurly أو Braintree أو Chargebee أو مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero هو برنامج التسويق بالعمولة والمؤثرين والإحالة القوي، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - ال...

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.

CJ

CJ

cj.com

ازدهر في النظام البيئي لتسويق الأداء الأكبر والأكثر رسوخًا في العالم وتجاوز أهداف نمو التجارة الخاصة بك من خلال نمو قابل للتطوير ومستدام للعلامات التجارية والناشرين والمبدعين على حدٍ سواء.

Admitad

Admitad

admitad.com

تسويق أداء الجيل الجديد. مجموعة من الحلول للمعلنين والناشرين والمؤثرين من جميع الأحجام.

Target Circle

Target Circle

targetcircle.com

Target Circle is powerful Partnership Marketing Software for advertisers, agencies, and networks. It allows your team to build, track, manage, analyze, and optimize your affiliate programs. The platform is designed to efficiently run all your partners including affiliates, influencers, mobile apps, ...

LinkTrust

LinkTrust

linktrust.com

A Steady Rock in the Ever-Changing World of Performance Marketing. Headquartered in the heart of Silicon Slopes Utah, LinkTrust has more than two decades of industry experience as the platform of choice for thousands of companies, affiliates, networks and agencies using performance-based marketing t...

Metricks

Metricks

metricks.io

ابدأ في تنمية علامتك التجارية اليوم. الحل الذي تحتاجه للنمو وتوسيع نطاق التسويق التابع لك.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

قم بزيادة إيرادات SaaS الخاصة بك لا حاجة للخوادم أو التعليمات البرمجية. يمكن للشركات التي تستخدم روابط الدفع الخاصة بـ Stripe البدء في تتبع الإحالات خلال 5 دقائق من خلال تكامل النسخ واللصق الخاص بنا!

Monetate

Monetate

monetate.com

تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...

wecantrack

wecantrack

wecantrack.com

wecantrack هو حل تسويقي شامل مصمم لتبسيط عمليات الناشرين التابعين. باستخدام wecantrack، يمكن للناشرين التابعين دمج بيانات المبيعات والتحويل بسهولة من أكثر من 350 شبكة تابعة في منصة واحدة سهلة الاستخدام. تعمل هذه المنصة المركزية على تبسيط عملية مراقبة وتحليل أداء الشبكة التابعة. علاوة على ذلك، يوفر w...

Refersion

Refersion

refersion.com

اكتشف برنامج إدارة سفراء العلامات التجارية والمؤثرين والتابعين الأكثر تقدمًا. قم بإدارة وتنمية شبكتك التابعة مع زيادة عائد الاستثمار. جرب الإحالة مجانًا لمدة 14 يومًا!

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack هو حل لتتبع الإعلانات يعتمد على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الأول. تتبع التحويلات والإيرادات والأحداث وإسنادها في مكان واحد. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا لرؤية عائد الاستثمار الحقيقي!

HOQU

HOQU

hoqu.com

HOQU عبارة عن منصة تسويق أداء SaaS لإنشاء الشبكات وإدارة الحملات الإعلانية عبر الإنترنت وتتبعها وتحسينها. يحصل مستخدمو HOQU على حق الوصول الكامل إلى جميع الميزات الأساسية، فيما يتعلق بخطة التسعير. تعتمد سياسة التسعير على التحويلات، وليس النقرات - فهي تسمح للشركات بتوفير ما يصل إلى 90% من تكاليفها.

Performcb

Performcb

performcb.com

يعمل برنامج Performance[cb] على تمكين العلامات التجارية من اكتساب عملاء جدد من خلال القنوات الرقمية المتزايدة على نموذج الدفع مقابل النتائج. تعمل التكنولوجيا الخاصة بنا والسوق الشريكة المنسقة للغاية على مواءمة التسعير "بالتكلفة لكل" مع القيمة الدائمة للعميل. سواء كنت رائد أعمال يتطلع إلى زيادة عدد ا...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance هو سوق شراكة يساعد العلامات التجارية لـ DTC على جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات في كل قناة. نحن نقدم حلاً شاملاً وشاملاً لتلبية احتياجات المسوق الرقمي. قم بتوصيل متجرك الرقمي، وأطلق حملات غير محدودة، وتواصل مع خبراء الوسائط، وقم بإسناد الأداء وتتبعه، وتحسينه، مع الدفع مقابل المبيعات فقط.

Circlewise

Circlewise

circlewise.io

يعد مركز الشراكة الخاص بـ Circlewise عبارة عن مجموعة أدوات كاملة لإنشاء وإدارة برامج الشركاء الداخلية الخاصة بك في جميع البلدان والأجهزة والقطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والسفر والخدمات. يمنح منتجنا الرئيسي معلنينا الإمكانيات التالية: • إعداد واجهاتهم المخصصة بالكامل وا...

Roster

Roster

getroster.com

كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...

Fintel Connect

Fintel Connect

fintelconnect.com

Fintel Connect هي منصة التسويق التابعة الرائدة والشبكة والوكالة الرائدة والمتكاملة المصممة خصيصًا للتكنولوجيا المالية والبنوك. مع Fintel، تمتلك العلامات التجارية المالية كل ما تحتاجه لتوسيع نطاق اكتساب عملائها من خلال التسويق بالعمولة والمؤثرين، بما في ذلك منصة شريكة متخصصة (+ محرك امتثال)، وشبكة من...

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa هو برنامج تتبع على مستوى المؤسسات للأداء والتسويق التابع والشركاء. تعد Phonexa Suite هي التكنولوجيا الأساسية التي تنفذ خلال دورة حياة العميل المحتمل والاتصال، مما يساعد فرق تسويق الأداء على تحقيق عائد الاستثمار للعلامات التجارية عبر القنوات التابعة والشركاء والقنوات المدفوعة. تعطي Phonexa ال...

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مؤيديها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج...

Reditus

Reditus

getreditus.com

قم بتنمية MRR الخاص بك دون تكاليف مسبقة. منصة برنامج الشراكة لـ B2B SaaS، قم بتنمية برنامج الشراكة الخاص بك إلى آفاق جديدة.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize هو الحل الوحيد لإدارة الشراكة الذي يعزز النمو المربح للمسوقين من خلال التكنولوجيا الشاملة والخدمة الشاملة.

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro الشركة الرائدة في البرامج التابعة قم بإدارة العديد من البرامج التابعة وتحسين أداء الشريك التابع لديك باستخدام Post Affiliate Pro.

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote – التسويق بالعمولة والإحالة أنشئ حلقات داخل مسار مبيعاتك تتمحور حول الأشخاص المؤثرين وسفراء العلامات التجارية والعملاء الحاليين باستخدام برنامج التسويق بالعمولة الأكثر تفضيلاً.

Trackdesk

Trackdesk

trackdesk.com

برنامج مجاني لتتبع الشركات التابعة قم بتنمية تدفق إيرادات الشركاء التابعين لك باستثمار أولي قدره 0 دولار.

Voluum

Voluum

voluum.com

Voluum هو البرنامج الرائد لتتبع الإعلانات. بفضل الميزات التحليلية المتقدمة وأدوات التحسين والأتمتة المضمنة، سيساعدك برنامج Voluum Ad Tracker على توسيع نطاق حملاتك التسويقية عبر الإنترنت والاستفادة منها.

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