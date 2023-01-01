بدائل - Recurrency

HyprWin

hyprwin.com

إن التنقل في المشهد المعقد لتوليد العملاء المحتملين استنادًا إلى البيانات ذات الصلة يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا، حيث غالبًا ما يجد مندوبو المبيعات أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن كيفية توصيل قيمة منتجاتهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى ضياع فرص المبيعات. وتؤدي عملية الإعداد التقليدية، التي تمتد على مد...