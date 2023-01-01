WebCatalog
RealWear Cloud

RealWear Cloud

realwear.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RealWear Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإشراك العامل الصناعي الحديث وتمكينه والارتقاء به من خلال شاشات العرض المثبتة على الرأس #AssistedReality والمصممة لمواقع العمل الأكثر وعورة.

الموقع الإلكتروني: realwear.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RealWear Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Research Rabbit

Research Rabbit

researchrabbitapp.com

Almanac

Almanac


Workstatus

Workstatus

workstatus.io

Wolfram Cloud

Wolfram Cloud

wolframcloud.com

Konverse

Konverse

konverse.com

Xata

Xata

xata.io

Kandji

Kandji

kandji.io

VidCruiter

VidCruiter


Tipalti

Tipalti

tipalti.com

WeVideo

WeVideo

wevideo.com

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

DeskDay

DeskDay

deskday.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية