بدائل - RealFake

Lucidpic

lucidpic.com

التطبيقات التي توفر تجربة تعليمية تفاعلية حول مهارة أو موضوع محدد. على سبيل المثال: الحساب، الأبجدية، الكتابة، التعلم المبكر والتعليم الخاص، النظام الشمسي، المفردات، الألوان، تعلم اللغة، الإعداد للاختبار الموحد، الجغرافيا، بوابات المدارس، تدريب الحيوانات الأليفة، علم الفلك، الحرف اليدوية.