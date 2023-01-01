بدائل - Reachdesk
Sendoso
sendoso.com
تساعد Sendoso، منصة الإرسال الرائدة، الشركات على التميز من خلال منحها طرقًا جديدة للتعامل مع العملاء طوال رحلة المشتري.
PFL
pfl.com
في PFL، نحن متخصصون في إنشاء بريد مباشر يعتمد على البيانات والذي يوفر لحظات حقيقية ويزيد من نمو المؤسسات. بفضل سجل حافل من النجاح لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، فإننا نقدم القياس والتخصيص والقدرة على التنبؤ التي تتوقعها من التسويق الرقمي إلى عالم البريد المباشر. يعمل نهجنا الشامل على تبسيط ع...
Kotis Design
kotisdesign.com
نحن مزود رائد في الصناعة وشريك تكنولوجي يقدم منصة تجارة إلكترونية قابلة للتطوير لمساعدة العلامات التجارية على إنشاء المنتجات وبيعها وشحنها في جميع أنحاء العالم. بدءًا من فرق الموارد البشرية ووصولاً إلى تسلسلات المبيعات والتسويق، نحن نساعد في دمج الغنيمة وتوزيعها ضمن سير عملك. نحن نصنع غنيمة يرغب الن...
&Open
andopen.co
إهداء أفضل للشركات التي تهتم. قم بتعزيز العلاقات وبناء الولاء عبر فرق المبيعات والتسويق والموارد البشرية وتجربة العملاء.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem، من شركة Prospect Smarter، هو حل تسويق رقمي متخصص في التسويق عبر الإنترنت. تقديم عملاء محتملين حصريين وذوي قيمة عالية وشخصية.
Postal
postal.com
تأسست Postal في عام 2020 في سان لويس أوبيسبو، كاليفورنيا، وهي منصة المشاركة غير المتصلة بالإنترنت الرائدة التي تخدم أكثر من 600 عميل B2B مثل Outreach وYelp وCisco Meraki وSeismic وFivetran. يمكّن البريد العملاء من إنشاء اتصالات إنسانية هادفة ومؤثرة مع العملاء المحتملين والشركاء والعملاء والموظفين. ت...
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية ومكافأة العملاء المخلصين طوال دورة حياتهم.
Printfection
printfection.com
قم بإنشاء غنيمة جميلة ذات علامة تجارية بسهولة وقم بتوزيعها في أي مكان في العالم من خلال منصة إدارة غنيمة لدينا. اتصل بنا أو احصل على عرض توضيحي اليوم.
Xoxoday
xoxoday.com
المكافآت والحوافز والمزايا والبنية التحتية للدفعات للشركات. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات.