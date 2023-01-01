WebCatalog

بدائل - Re4m

Blogely

Blogely

blogely.com

تتمحور مدونة Blogely حول البحث الشامل، وتجربة الكتابة السلسة، والتنظيم الشامل للمحتوى الكامل، وتحسين محركات البحث البسيطة على الصفحة لغير التقنيين، وسهولة الوصول إلى أداة فحص الانتحال، وبالطبع، النشر السهل على نظام إدارة المحتوى (CMS (WordPress، Ghost، Medium، الخ) المنصات. فهو يساعد المدونين على تن...

EasyContent

EasyContent

easycontent.io

يساعدك EasyContent على زيادة إنتاجية فريق المحتوى الخاص بك من خلال سير العمل الآلي وإدارة الموافقة والتعاون في الوقت الفعلي والإشعارات وإعداد التقارير.

Fugo

Fugo

fugo.ai

Fugo عبارة عن برنامج ذكي لإدارة محتوى اللافتات الرقمية (CMS) قائم على السحابة والذي يمكّن الشركات من أي حجم من إدارة المحتوى بسهولة عن بُعد لشبكات الشاشات الصغيرة والكبيرة. بفضل واجهة المستخدم الحديثة والسهلة، أصبح التحكم في شاشة واحدة أو 100 شاشة أمرًا بسيطًا.

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