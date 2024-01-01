بدائل - RapidCanvas

Explorium

explorium.ai

Explorium هي شركة بيانات رائدة تستخدم تقنية GenAI لبناء أكبر مجموعة من البيانات الخارجية المتميزة وأعلى جودة في العالم، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الذهاب إلى السوق. بفضل خبرتنا العميقة في علوم البيانات وسنوات من بناء البيانات الخارجية على مستوى المؤسسات، يمكننا اكتشاف عالم جديد من ...