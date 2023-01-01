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Quilgo

Quilgo

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الموقع الإلكتروني: quilgo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quilgo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة الاختبار عبر الإنترنت أصبحت سهلة وجديرة بالثقة. قم بإنشاء اختبارات فورية، وقم بإجراء التقييمات عبر الإنترنت باستخدام كاميرا الذكاء الاصطناعي وتتبع الشاشة، واحصل على شهادات النجاح.

الموقع الإلكتروني: quilgo.com

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