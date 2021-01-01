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بدائل - QuickMail

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

Outreach

Outreach

outreach.io

تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.

Keap

Keap

keap.com

يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

احصل على أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تحتاجها لتنمية مدونتك وأعمالك. انضم إلى أكثر من 100000 منشئ وجرب ConvertKit اليوم.

Polymail

Polymail

polymail.io

Polymail هو أفضل منصة بريد إلكتروني مصممة لتسهيل الحياة العملية لأي محترف. تقديم الأدوات والميزات التي تفيدك. قم بزيارتنا الآن!

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

قم بتقليص وقت إدارة البريد الإلكتروني لفريقك إلى النصف وابدأ الطريق نحو صندوق بريد وارد أنظف ويوم أكثر إنتاجية مع SaneBox. ابدأ تجربتك المجانية الآن!

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021

Nimble

Nimble

nimble.com

نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد مندوبي مبيعات. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. سهل الاستخدام، ويعمل في صندوق الوارد الخاص بك في Outlook/Gmail، والوسائط الاجتماعية، والويب.

Systeme

Systeme

systeme.io

يحتوي Systeme.io على جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. انقر هنا لإنشاء حسابك المجاني!

Podia

Podia

podia.com

Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!

Mail Butler

Mail Butler

mailbutler.io

Mailbutler هو البرنامج الإضافي لبرنامج البريد الإلكتروني لـ Apple Mail وGmail وOutlook والذي يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك واحترافيتك.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.

AWeber

AWeber

aweber.com

جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

Yesware

Yesware

yesware.com

Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.

Reply.io

Reply.io

reply.io

الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

اكتب رسائل بريد إلكتروني عالية التحويل، أسرع 10 مرات. توفير ساعات لا تحصى من الكتابة. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة قوية لمئات من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المختلفة والرسائل الإخبارية والمزيد — في ثوانٍ ⚡

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!

Outplay

Outplay

outplayhq.com

3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...

SendFox

SendFox

sendfox.com

قم بزيادة جمهورك من خلال حملات البريد الإلكتروني والأتمتة والصفحات المقصودة التي تدمج المحتوى الخاص بك.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

كانت مهمة Apptivo هي أن تكون حلاً ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة للتعاون مع العملاء من خلال توفير تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.

Klenty

Klenty

klenty.com

منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.

Cakemail

Cakemail

cakemail.com

جميع الأدوات التي تحتاجها لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني التي يريدها الأشخاص. قم بإشراك جمهورك وتنمية أعمالك باستخدام الأدوات والدعم المستمر الذي تحتاجه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمعاملات.

Mixmax

Mixmax

mixmax.com

نحن نتخلص من العمل المزدحم ونمكن المشاركة الحقيقية. اجعل AEs وCSMs أكثر إنتاجية، مباشرة من Gmail. طلب العرض التوضيحي.

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

تساعدك نماذج Getsitecontrol والنوافذ المنبثقة على منع زوار موقع الويب من المغادرة دون اتخاذ أي إجراء. استخدمه لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني وجمع التعليقات وتعزيز عائد الاستثمار.

Sender

Sender

sender.net

قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني لجذب المشتركين ورعاية العملاء المحتملين وإرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وسريعة الاستجابة وتتبع النتائج.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.

Groove

Groove

groove.co

اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.

Uptics

Uptics

uptics.io

نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.

SendX

SendX

sendx.io

برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعدك في حملات البريد الإلكتروني والتسويق بالتنقيط ونمو القائمة والصفحات المقصودة ونماذج الويب ونوافذ البريد الإلكتروني المنبثقة والأتمتة. قم بإنشاء حساب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك وابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن.

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