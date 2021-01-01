بدائل - QuickMail
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Zoho Campaigns
zoho.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
ConvertKit
convertkit.com
احصل على أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تحتاجها لتنمية مدونتك وأعمالك. انضم إلى أكثر من 100000 منشئ وجرب ConvertKit اليوم.
Polymail
polymail.io
Polymail هو أفضل منصة بريد إلكتروني مصممة لتسهيل الحياة العملية لأي محترف. تقديم الأدوات والميزات التي تفيدك. قم بزيارتنا الآن!
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
SuiteDash
suitedash.com
صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Pabbly
pabbly.com
أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.
SaneBox
sanebox.com
قم بتقليص وقت إدارة البريد الإلكتروني لفريقك إلى النصف وابدأ الطريق نحو صندوق بريد وارد أنظف ويوم أكثر إنتاجية مع SaneBox. ابدأ تجربتك المجانية الآن!
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Nimble
nimble.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد مندوبي مبيعات. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. سهل الاستخدام، ويعمل في صندوق الوارد الخاص بك في Outlook/Gmail، والوسائط الاجتماعية، والويب.
Systeme
systeme.io
يحتوي Systeme.io على جميع الأدوات التي تحتاجها لتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. انقر هنا لإنشاء حسابك المجاني!
Podia
podia.com
Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler هو البرنامج الإضافي لبرنامج البريد الإلكتروني لـ Apple Mail وGmail وOutlook والذي يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك واحترافيتك.
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Yesware
yesware.com
Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
اكتب رسائل بريد إلكتروني عالية التحويل، أسرع 10 مرات. توفير ساعات لا تحصى من الكتابة. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة قوية لمئات من حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المختلفة والرسائل الإخبارية والمزيد — في ثوانٍ ⚡
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
NetHunt
nethunt.com
تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
SendFox
sendfox.com
قم بزيادة جمهورك من خلال حملات البريد الإلكتروني والأتمتة والصفحات المقصودة التي تدمج المحتوى الخاص بك.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Apptivo
apptivo.com
كانت مهمة Apptivo هي أن تكون حلاً ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة للتعاون مع العملاء من خلال توفير تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.
SparkPost
developers.sparkpost.com
أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
Cakemail
cakemail.com
جميع الأدوات التي تحتاجها لتوصيل رسائل البريد الإلكتروني التي يريدها الأشخاص. قم بإشراك جمهورك وتنمية أعمالك باستخدام الأدوات والدعم المستمر الذي تحتاجه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية والمعاملات.
Mixmax
mixmax.com
نحن نتخلص من العمل المزدحم ونمكن المشاركة الحقيقية. اجعل AEs وCSMs أكثر إنتاجية، مباشرة من Gmail. طلب العرض التوضيحي.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
تساعدك نماذج Getsitecontrol والنوافذ المنبثقة على منع زوار موقع الويب من المغادرة دون اتخاذ أي إجراء. استخدمه لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني وجمع التعليقات وتعزيز عائد الاستثمار.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
Helpmonks
helpmonks.com
اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!
Benchmark
benchmarkemail.com
خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني لجذب المشتركين ورعاية العملاء المحتملين وإرسال رسائل بريد إلكتروني جميلة وسريعة الاستجابة وتتبع النتائج.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Uptics
uptics.io
نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
SendX
sendx.io
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعدك في حملات البريد الإلكتروني والتسويق بالتنقيط ونمو القائمة والصفحات المقصودة ونماذج الويب ونوافذ البريد الإلكتروني المنبثقة والأتمتة. قم بإنشاء حساب التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك وابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن.