بدائل - QuickBooks Online

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

Bookkeeper360 هو حل Quickbooks وXero لمسك الدفاتر والمحاسبة والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

Pilot

Pilot

pilot.com

ركز على عملك، مع العلم أن المحاسبين الخبراء لدينا، بمساعدة القوى العظمى في البرمجيات، يعتنون بكتبك.

Zeni

Zeni

zeni.ai

فريق التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة. أطلق العنان للرؤى المالية في الوقت الفعلي وفريق مالي متكامل الخدمات مع خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والمدير المالي.

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...

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