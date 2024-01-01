بدائل - QuickBooks Online
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 هو حل Quickbooks وXero لمسك الدفاتر والمحاسبة والاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Pilot
pilot.com
ركز على عملك، مع العلم أن المحاسبين الخبراء لدينا، بمساعدة القوى العظمى في البرمجيات، يعتنون بكتبك.
Zeni
zeni.ai
فريق التمويل المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة. أطلق العنان للرؤى المالية في الوقت الفعلي وفريق مالي متكامل الخدمات مع خدمات Zeni الذكية لمسك الدفاتر والمحاسبة والمدير المالي.
inDinero
indinero.com
inDinero هي شركة برامج وخدمات محاسبة تقدم برامج محاسبية ومالية. تأسست inDinero في عام 2009 على يد جيسيكا ماه، وأندي سو، وأندريا باريكا، وتخرجت حاضنة الشركات الناشئة Y Combinator في عام 2010. وفي 8 مايو 2018، استحوذت inDinero على شركة tempCFO ومقرها سان خوسيه. في 1 فبراير 2019، استحوذت inDinero على ش...