بدائل - Qtrainers

Launch 360

launch-360.com

Launch 360 عبارة عن أداة لتقييم القيادة بردود فعل 360 درجة تساعد في تقييم المهارات والكفاءات القيادية للأفراد داخل المؤسسة. تم تصميم الأداة لقياس 6 مجالات رئيسية: الحضور التنفيذي، القيادة، إدارة الموظفين، إدارة العلاقات، الإدارة الذاتية، الوعي الاجتماعي، الاتصالات، يلغي الحاجة إلى تثبيت أي منصة نظام...