بدائل - QRCodeChimp
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner هو تطبيق الويب الأسرع والأكثر سهولة في الاستخدام.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
QR.io
qr.io
قم بإنشاء رموز QR مخصصة بالكامل، مع اللون والشكل والشعار وتتبع عدد الأشخاص الذين يقومون بمسح رموز QR الخاصة بك، من أين وفي أي تاريخ.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
QR Code AI
qrcode-ai.com
مولد عبر الإنترنت لرموز QR الفريدة والفنية حوّل رموز QR الخاصة بك إلى تحفة فنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحويل تسويق علامتك التجارية
Barcode.so
barcode.so
رموز الاستجابة السريعة العادية مملة. رموز الاستجابة السريعة الجميلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تجعل جمهورك حريصًا على مسحها ضوئيًا. أكثر من 25 نمطًا للاختيار من بينها أو استخدم أسلوبك الخاص فقط
QRfy
qrfy.com
أنشئ رموز QR الخاصة بك وعزز عملك أو فكرتك. قم بإنشاء رموز QR الخاصة بك وإدارتها وتتبعها إحصائيًا بسهولة.
Veshort
veshort.com
Veshort عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تم إنشاؤها باستخدام أدوات تسويقية قوية لمساعدتك في الوصول إلى عملائك بكفاءة. من خلال منصتنا الشاملة، سيكون لديك كل ما تحتاجه لبدء حملتك التسويقية.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink هو رابط في صانع السيرة الذاتية لإنشاء صفحات ارتباط حيوية ذكية. أنشئ صفحات سيرة ذاتية ذكية لروابط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. يساعدك Tapbiolink على إنشاء رابط في الصفحات الحيوية لدمج جميع الروابط والأشياء المهمة في مكان واحد. يأتي Tapbiolink مزودًا بأكثر من 20 ملحقًا لإنشاء صفحات مقصودة ...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic هو منشئ رموز QR سهل الاستخدام وقابل للتتبع ويوفر ميزات تخصيص متقدمة. باستخدام هذه الأداة، يعد إنشاء رمز QR مخصص بالكامل أمرًا بسيطًا مثل مسح الرمز ضوئيًا. يوفر QR Code Dynamic الفرصة لتبادل المعلومات فقط من خلال المسح بفضل 13 نوعًا مختلفًا من الأكواد التي تم إنشاؤها لحالات استخدام مخ...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR is a free QR code generator that allows you to create and customize QR codes for various purposes. Here's what makes us stand out: • Free & Customizable: Generate QR codes for websites, text, vCards, emails, and more. Personalize them with a wide selection of free frames to match your brand or...
L2QR
l2qr.com
يعمل L2QR على سد الفجوة بين التجارب غير المتصلة بالإنترنت والتجارب عبر الإنترنت. من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة، يمكن للجمهور المستهدف للعملاء الوصول بسهولة إلى المحتوى الرقمي أو مواقع الويب أو ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية أو معلومات المنتج أو العروض الترويجية أو أي موارد أخرى عبر الإنترنت. يس...
Keyri
keyri.com
Keyri is a leading authentication company, providing customers with a simple and secure form of passwordless MFA. Our platform transforms every login into a one-step biometrics-based process that provides a seamless user experience while strengthening account security. Users simply scan a QR code on...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link هو النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء وإدارة رموز QR للرابط الرقمي GS1 على نطاق واسع. يمكنك عرض منتجاتك عبر الإنترنت باستخدام رقم GTIN فقط، وتبسيط الامتثال للصفحات الذكية، وإشراك المتسوقين بشكل أفضل قبل الشراء وبعده.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin هي أسهل أداة للمبيعات عن بعد. إنه مركز اتصال متعدد القنوات مزود بأداة واجهة أمامية لتمكين جميع قنوات الاتصال لموقعك أو عملك بسرعة.
QRStuff
qrstuff.com
مولد رمز الاستجابة السريعة المجاني ومنشئ رمز الاستجابة السريعة عبر الإنترنت. لا يلزم التسجيل. قم بإنشاء رموز QR مجانية غير منتهية الصلاحية لموقع ويب URL بتنسيق PDF أو صورة أو تتبع الحضور أو فيديو YouTube أو موقع خرائط Google أو facebook أو تفاصيل الاتصال أو أي نوع من أنواع رموز QR البالغ عددها 27 نو...
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT، المعروف سابقًا باسم uQR.me، هو أقدم مولد لرموز QR الديناميكية وحل شامل لجميع احتياجات QR.
Digiphy
digiphy.it
تقوم Digiphy بإعادة تعريف التسويق السياقي. من خلال ربط العلامات التجارية مباشرة بالعملاء، تقوم Digiphy ببناء وتقديم تجارب رقمية ديناميكية في اللحظات ذات الصلة بالسياق من أي منتج مادي ونقطة اتصال مع العميل. يعمل حل الخدمة الذاتية المرن الخاص بنا على رفع مستوى رواية العلامة التجارية وإنشاء قناة تسويق ...
JoyQR
joyqr.com
تُحدث منصتنا ثورة في كيفية تواصلك مع جمهورك، حيث تقدم إنشاء رمز الاستجابة السريعة المخصص وصفحات الارتباط الحيوي الجذابة. انغمس في عالم من الرؤى من خلال تحليلاتنا الشاملة، المصممة خصيصًا لتضخيم استراتيجياتك التسويقية. استمتع بمتعة التفاعل السلس وشاهد تأثير علامتك التجارية ينمو مع JoyQR - حيث يؤدي كل ...
Blinq.me
blinq.me
Blinq عبارة عن منصة مبتكرة تُحدث ثورة في طريقة تواصل المحترفين ومشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم. باعتبارها المزود العالمي الأول لبطاقات العمل الرقمية، تقدم Blinq بديلاً سلسًا وصديقًا للبيئة للبطاقات الورقية التقليدية. باستخدام Blinq، يمكن للمستخدمين إنشاء بطاقات رقمية مخصصة لا تحتوي فقط على تفاصيل...
AIQrArt
aiqrart.co
اكتشف عالم AIQrArt التحويلي، حيث يمتزج الفن بسلاسة مع التكنولوجيا. ارفع مستوى حضور علامتك التجارية من خلال رسومات الاستجابة السريعة المذهلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن عدم رؤيتها فحسب، بل تذكرها أيضًا. يتيح لك AIQrArt إنشاء رموز QR فريدة وتفاعلية مملوءة بالذوق الفني، مما يعزز ت...
GoCodes
gocodes.com
لا مزيد من الأدوات المفقودة! تتبع أجهزتك من خلال حلنا سهل الاستخدام الذي يتضمن ملصقات متينة وبرامج سحابية وتطبيقات الماسح الضوئي وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). إن حلنا الشامل المصمم خصيصًا لعملاء الصناعة، يعني أنه يمكنك إدارة سلسلة الحضانة باستخدام هاتفك الذكي أثناء التنقل. يمكنك أيضًا نقل ...
QRPlus
qrplus.com.br
مع QRPlus ليس لديك أي قيود. جميع رموز QR التي تم إنشاؤها هنا ستعمل إلى الأبد، ولا تنتهي صلاحيتها وليس لها حدود للقراءة مثل المولدات الأخرى على الويب. رموز QR التي تم إنشاؤها ثابتة، لذا سيكون لديك دائمًا نفس نتيجة القراءة. اطمئن، لا تشغل بالك! جميع رموز QR التي يتم إنشاؤها هنا مجانية بنسبة 100% ويمكن...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
المشكلة التي نعمل على حلها تتسبب التقارير التسويقية غير الدقيقة في إحداث فجوة بقيمة 50 مليار دولار في ميزانيات التسويق الأمريكية كل عام. تساعد Campaigntrackly الشركات على سد هذه الفجوة من خلال تسهيل توحيد البيانات التعريفية للحملة وروابط التتبع التي تقدم رؤى دقيقة وقرارات تعتمد على البيانات بشكل أسه...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER هو برنامج قائمة على الإنترنت بدون رمز. تم تصميم حل قائمة رمز الاستجابة السريعة لتحسين العمليات اليومية لشركتك. كل ما يتعين على ضيوفك فعله هو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا وتقديم طلبهم والدفع باستخدام أجهزتهم المحمولة. صمم قائمتك عبر الإنترنت المُحسّنة للجوال، وموقع الويب للمطعم، وقوائم...
Scanova
scanova.io
Scanova هي أداة SaaS رائدة عبر الإنترنت تساعد الشركات على إنشاء رموز QR وتصميمها وإدارتها وتتبعها لحالات الاستخدام الترويجية والتشغيلية. يستخدم المسوقون والشركات عبر الصناعات وأحجام الشركات Scanova لتشغيل حملات رمز الاستجابة السريعة عالية الأداء الشاملة. باستخدام Scanova، يمكن للمسوقين إشراك العملاء...
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER هو منشئ رموز QR الأكثر تقدمًا عبر الإنترنت في العالم، وقد حصل على جائزة المنتج الأكثر ابتكارًا على ProductHunt. تحظى بثقة أكثر من 850.000 علامة تجارية في 147 دولة. من بينها: Lululemon، وUber، وDisney، وSodexo، وPepsico، وL'occitane، وSamsung، وTikTok، وUniversal Studios، وفنادق هيلتون، والم...
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن ...
y.gy
app.y.gy
أنشئ روابط قصيرة لا تُنسى تعمل على زيادة التحويلات قم بتحويل الروابط الطويلة والمعقدة إلى روابط قصيرة لا تنسى والتي يمكنك استخدامها في رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. * استخدم y.gy أو المجال المخصص الخاص بك. نحن نقدم خيار استخدام الرابط القصير المخصص الخاص بك أو الرابط ال...
Bitelink
bitelink.co
مرحبًا بك في Bitelink – حيث يلتقي الابتكار مع الراحة في عالم إدارة الروابط. قل وداعًا لعناوين URL المرهقة ومرحبًا بالأصول الأنيقة القابلة للمشاركة والتي تتميز بالقوة! لماذا بايتلينك؟ * تحويل عناوين URL الطويلة والمعقدة إلى روابط موجزة وقوية دون عناء. * أنشئ رموز QR قابلة للتخصيص تعمل على سد الفجوة ...
URL180
url180.com
أطلق العنان لقوة حضورك الرقمي. أعد جذب جمهورك واكتسب عملاء محتملين قيمين واستثمر المحتوى. قم بتقصير عناوين URL وإنشاء صفحات الارتباط الحيوي ورموز QR المخصصة وروابط vcard وروابط الملفات والمزيد.
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink عبارة عن منصة تقدم مجموعة من الأدوات التي تتيح للمسوقين الرقميين تحقيق أقصى استفادة من عملهم. تقدم هذه المنصة أنواعًا مختلفة من أدوات التسويق الرقمي التي تعمل بالفعل. باستخدام برنامج التسويق الرقمي هذا، يمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من رموز QR وصفحات الملفات الشخصية الجميلة والكلمات الر...
Uplifter
uplifter.ai
قم بإنشاء روابط UTM مقاومة للرصاص لتتبع جميع حملاتك التسويقية. تقديم بيانات جديرة بالثقة إلى Google Analytics وAdobe Analytics. تحويل تلك البيانات إلى رؤية قابلة للتنفيذ. يأخذ Uplifter العمل الشاق من التحليلات ويساعد المسوقين على اتخاذ الإجراءات... بشكل أسرع. تم تطوير Uplifter بواسطة Mezzo Labs،...
TLinky
tlinky.com
مرحبًا بك في TLinky - الحل النهائي لإدارة الارتباط! في TLinky، يقومون بتمكين الأفراد والمسوقين والشركات من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت وتبسيط حملاتهم التسويقية. ومن خلال منصة الكل في واحد، يمكنك إدارة الروابط الخاصة بك وتتبعها ومشاركتها بسلاسة، مما يضمن حصول جمهورك على أفضل تجربة ممكنة. * الروابط ا...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io هو أداة جديدة مخصصة لتقصير عناوين URL مع تحليلات مدمجة. يجب أن تفكر تمامًا في التبديل إليه لأنه: * سريع البرق، * يأتي مع أدوات إضافية مثل مولد رمز الاستجابة السريعة الديناميكي ومدير بطاقة العمل الافتراضية والمزيد، * يحافظ على خصوصية بياناتك، * يأتي مع تحليلات البيانات الدقيقة، * التكلفة 10 ...
Delivr
delivr.com
منذ عام 2008، أصبح مولد رمز QR الديناميكي الموثوق به والذي يولي الأولوية للخصوصية للتغليف المتصل والملصقات الذكية ووسائط الطباعة والبث وإعلانات DOOH. رموز QR الديناميكية ذات القوى العظمى وإمكانيات لا حدود لها تقريبًا. كل ما تحتاجه لإنشاء رموز QR والروابط الديناميكية وإدارتها وتتبعها في لوحة معلومات ...
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR هو حل SaaS مبتكر للخدمة الذاتية بين الشركات، مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء رمز QR قابل للتخصيص وثابت وديناميكي مع إمكانات التتبع. يعالج حلنا الحاجة المتزايدة للتكامل الرقمي السلس في عمليات التسويق والبيع بالتجزئة والعمليات التشغيلية.
Openscreen
openscreen.com
Openscreen هي طبقة التمكين الرقمي غير التلامسي للإنترنت. يتيح Openscreen إنشاء تطبيقات تفاعلية تعتمد على رمز الاستجابة السريعة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) الشاملة والحلول عبر سلسلة التوريد والتجارة وإشراك العملاء. تتيح Openscreen للمؤسسات الالتقاء والتفاعل والتع...
ViralQR
viralqr.com
أفضل مولد رمز الاستجابة السريعة 🔥 . أنشئ رموز QR بتصميم وشعار مخصصين للروابط وملفات PDF وvCard والمزيد. ⚡ احصل على رموز QR المجانية الآن!
ElkQR
elkqr.com
أنشئ رموز QR ذات العلامة التجارية وعزز الوعي بالعلامة التجارية باستخدام ElkQR. تتبع أداء الحملة واحصل على رؤى مع تحليلات مفصلة.
Autonix
autonix.io
رموز QR موجودة في كل مكان ومع Autonix فهي ذات قيمة كبيرة. يستهدف Autonix الوكالات والأسواق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والحكومة والمزيد، وهو حل قوي لتتبع رمز الاستجابة السريعة الذي يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة والصغيرة.
Hovercode
hovercode.com
رموز QR الديناميكية لعلامتك التجارية قم بإنشاء وتتبع وإدارة رموز QR الديناميكية لعلامتك التجارية