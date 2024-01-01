بدائل - QR TIGER

QRPlus

qrplus.com.br

مع QRPlus ليس لديك أي قيود. جميع رموز QR التي تم إنشاؤها هنا ستعمل إلى الأبد، ولا تنتهي صلاحيتها وليس لها حدود للقراءة مثل المولدات الأخرى على الويب. رموز QR التي تم إنشاؤها ثابتة، لذا سيكون لديك دائمًا نفس نتيجة القراءة. اطمئن، لا تشغل بالك! جميع رموز QR التي يتم إنشاؤها هنا مجانية بنسبة 100% ويمكن...