بدائل - QL2 Software

Price Edge

priceedge.eu

PriceEdge هو برنامج لتحسين الأسعار وإدارتها يستخدم لتحديد الأسعار المتقدمة في مختلف الصناعات. تساعدك الأداة في العثور على فرص تحسين الأسعار، وقياس فعالية الأسعار، وتوفر نظرة عامة واضحة على تأثير التسعير بمرور الوقت من خلال تقاريرها المدمجة أو المخصصة. الفوائد: - يمكن تنفيذها بسرعة. - موثقة بالكامل؛ ...