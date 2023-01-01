WebCatalog
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

protothema.gr

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن أخبار حول اليونان، السياسة، الاقتصاد، العالم، الرياضة، السيارات، الأشخاص، الثقافة، التكنولوجيا، البيئة، الإنجليزية، الأخبار العاجلة، الأخبار العاجلة، الفضيحة، الترويكا، الانتخابات، الأحداث، المزيد على protothema.gr

الموقع الإلكتروني: protothema.gr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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