Pricez هي خدمة اجتماعية لمقارنة أسعار المواد الغذائية والصيدليات في السوبر ماركت عبر الإنترنت وفي التطبيق ولإدارة قوائم التسوق. في Pricez يمكنك مقارنة الأسعار في سلاسل المواد الغذائية والصيدليات ومشاركة قوائم التسوق وتوفير المال.

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