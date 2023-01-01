بدائل - Pricer24

Minderest

minderest.com

Minderest، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال معلومات الأسعار والكتالوجات، ولديها أكثر من 400 عميل في أكثر من 40 دولة. تأسست شركة Minderest في عام 2012 وكانت من بين أولى شركات Price Intelligence في السوق. تعمل شركة Minderest مع تجار التجزئة الذين يحتاجون إلى أسعار منافسيهم، ومع الشركات المصنعة التي تر...