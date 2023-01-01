WebCatalog
PrestaShop

PrestaShop

prestashop.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PrestaShop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أطلق موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، وقم بتخصيص متجرك عبر الإنترنت وابدأ في بيع منتجاتك باستخدام منصة التجارة الإلكترونية PrestaShop.

الموقع الإلكتروني: prestashop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PrestaShop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

WiziShop

WiziShop

wizishop.com

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Auctiva

Auctiva

auctiva.com

Tradelle

Tradelle

tradelle.io

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Shopier

Shopier

shopier.com

SamCart

SamCart

samcart.com

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

Universe

Universe

onuniverse.com

Anap Pages

Anap Pages

snappages.com

ShopFactory

ShopFactory

shopfactory.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية