بدائل - Practice Ignition
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أى مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Ad...
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts عبارة عن منصة CLM غنية بالميزات تتيح لك تبسيط عمليات العقود وتحقيق الامتثال على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
Proposify
proposify.com
برنامج اقتراح يمنح قادة المبيعات التحكم والرؤية في أهم مرحلة من عملية المبيعات الخاصة بهم. جرب Proposify مجانًا لمدة 14 يومًا.
Ironclad
ironcladapp.com
يعد برنامج إدارة العقود الخاص بشركة Ironclad هو الحل الوحيد الذي يتيح للشركات تصميم ونشر أي نوع أو عقد معقد بنفسها، في دقائق معدودة.
Concord
concordnow.com
يعد Concord أبسط نظام أساسي لإدارة العقود للتعاون في الاتفاقيات وإدارتها وتوقيعها وتخزينها.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper هي المنصة الرائدة لإدارة دورة حياة البائعين والعقود (VCLM) للشركات من جميع الأحجام. قم باستعادة الرؤية والتحكم وحماية الامتثال وإدارة مخاطر الطرف الثالث في حل واحد.
Contractify
contractify.io
برنامج إدارة العقود للتوقيع الإلكتروني وإدارة وأتمتة جميع العقود الخاصة بك عبر الإنترنت. يمكّن Contractify الفرق من التعاون عبر الإنترنت.
Linksquares
linksquares.com
تعتمد الفرق القانونية على LinkSquares لصياغة الاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها بسهولة باستخدام برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Juro
juro.com
قم بتمكين فريقك باستخدام Juro — برنامج أتمتة العقود الشامل الذي يعمل على تبسيط عملية إنشاء العقود القانونية وتنفيذها وإدارتها.
SpringCM
springcm.com
SpringCM عبارة عن منصة سحابية آمنة تدير عقود المبيعات وجميع أنواع المستندات عبر تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول وتطبيقات الشركاء مثل Salesforce. يدير SpringCM دورة حياة العقد بأكملها من خلال مسارات عمل متقدمة تعمل على أتمتة المهام اليدوية والعمليات المعقدة. تم بناء SpringCM على منصة البنية التحتي...
Legislate
legislate.ai
Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable an...
Zoopsign
zoopsign.com
قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely هو برنامج لإدارة دورة حياة العقود يساعد الأقسام القانونية على التركيز على العمل المهم حقًا. من خلال صياغة العقود الآلية، وسير عمل الموافقة، والتوقيع الإلكتروني، والأرشفة الذكية والمراقبة، تمكن شركة Precisely القانونية من جلب الهيكلة والقيمة التجارية الحقيقية لمؤسساتهم. تتضمن وظائفنا التي ت...
WorkRails
workrails.com
تساعد خدمات WorkRails CPQ شركات تكنولوجيا المؤسسات على إنشاء عروض أسعار للخدمات الاحترافية بسرعة وسهولة. نحن مثاليون للفرق التي تبيع خدمات معقدة ولكنها تواجه صعوبة في الدقة والتوقيت. تعمل منصة WorkRails Services CPQ على توحيد كيفية بيع الخدمات، مما يسمح بالتكرار والتوسع وتسريع الإيرادات. يقوم WorkRa...
DocuX
docux.ai
ضع المستندات والعقود الخاصة بك على الطيار الآلي. DocuX هو النظام الأساسي الوحيد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكّنك من إدارة دورة الحياة الكاملة لمستنداتك وعقودك - بدءًا من الإنشاء والتعاون وحتى التوقيع الإلكتروني والأرشفة طويلة المدى. يمكنك إنجاز العمل في دقائق بدلاً من ساعات باستخدام مساحة ال...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition عبارة عن منصة شاملة للخدمات المهنية التي تمكن الشركات من الحصول على أموال بشكل أسرع وتشغيلها بشكل أكثر ذكاءً. يقوم Ignition بأتمتة وتحسين المقترحات واتفاقيات العملاء وإعداد الفواتير وتحصيل المدفوعات لوضع حد للمدفوعات المتأخرة والعمل غير المفوتر والإدارة المتكررة. يتكامل Ignition أيضًا مع ال...
ContractWorks
contractworks.com
استعادة اليقين — احصل على برنامج إدارة عقود بسيط وقابل للتطوير يتم إعداده خلال دقائق. احصل على التحكم الكامل في دورة حياة عقدك من البداية إلى النهاية، وقم بصياغة اتفاقيات مثالية، وتحسين رؤية العقد، ولا تفوت أي تاريخ تجديد آخر.
Contractbook
contractbook.com
يقوم Contractbook بتحويل العقود الثابتة إلى قاعدة بيانات للمؤسسة بأكملها، مما يفتح القيمة الكاملة لبياناتك، مما يضمن الشفافية وتدفق البيانات بسلاسة بين الأدوات. يمكنك الإنشاء والتوقيع دون عناء، والتعاون مع فريقك، وتتبع جميع التزاماتك في مكان واحد، وأتمتة العملية بأكملها لتحقيق الكفاءة. بتمويل من مست...
Legistify
legistify.com
تعد Legistify إحدى شركات التكنولوجيا القانونية الرائدة في العالم وسريعة النمو، حيث تقدم LegisTrak مجموعة إدارة قانونية واحدة متكاملة ومتكاملة لعملاء المؤسسات. تتمتع المنصة بتغطية عبر حالات الاستخدام المتنوعة بما في ذلك العقود والتقاضي والإشعارات القانونية والملكية الفكرية بالإضافة إلى الامتثال من خل...
Inhubber
inhubber.com
منصة إدارة العقود مع التوقيع الرقمي الأصلي. من خلال الاستفادة من تقنية blockchain والذكاء الاصطناعي، توفر INHUBBER أمانًا غير مسبوق وتحليلات بيانات لبرنامج CLM القائم على السحابة. تعمل INHUBBER على تبسيط العقود وجعلها مفهومة وتفاعلية وسهلة الإدارة ومؤتمتة. فهو يقلل من الوقت والتكاليف والمخاطر المرتب...
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft هو حل لإدارة العقود والأتمتة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مصمم للشركات سريعة النمو. يقدم خدمات إدارة العقود الشاملة لفرق الشؤون القانونية والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والعمليات التجارية والمشتريات. بفضل منصتها الأفضل في فئتها، تعمل SpotDraft كطيار مساعد للفرق القانونية، مما يساعد...
ContractHero
contracthero.com
يعد ContractHero البرنامج السحابي الأسهل والأكثر بديهية لإدارة العقود الخاصة بك بشكل فعال. تتم استضافة برنامجنا الآمن في الاتحاد الأوروبي على خوادم معتمدة من ISO27001 وISO9001 ويحظى بثقة مئات العملاء، ويقدم إدارة عقود آلية ومركزية تحول المستندات المنسية إلى إمكانات، مما يسمح لك بالتكيف بسرعة وتحرير ...
Lexion
lexion.ai
Lexion عبارة عن منصة قوية لإدارة العقود تساعد كل فريق على إنجاز المزيد من الأعمال بشكل أسرع من خلال تبسيط عملية التعاقد ومركزيتها في نظام يعمل بالطريقة التي تعمل بها. قم بإدارة جميع عمليات إبرام الصفقات الشاملة الخاصة بك من لوحة تحكم مركزية واحدة، مع مدخل بسيط يعتمد على البريد الإلكتروني وسير عمل يم...
Zuva
zuva.ai
عقود الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام للغاية. يمكنك بسهولة إضافة معلومات العقود إلى سير العمل والتطبيقات الخاصة بك.
Dealsign
dealsign.ai
تساعد Dealsign الشركات على إتمام الصفقات بشكل أسرع وإدارة العقود بسهولة من خلال تفاعلات أفضل عبر دورة حياة التعاقد بأكملها.
Oneflow
oneflow.com
مدير العقد أقل. المزيد من سحر العقد. كن أكثر فعالية مع عقود Oneflow الرقمية الحقيقية التي تجعل العمل أسرع والحياة أسهل.
GetAccept
getaccept.com
احصل على احتياجات المبيعات الرقمية الخاصة بك بسهولة من خلال برنامجنا الشامل! قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني اليوم وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Evisort
evisort.com
تساعدك منصة إدارة العقود الذكية من Evisort على إدارة العقود مركزيًا والحصول على تحليلات العقود في الوقت الفعلي وأتمتة دورة حياة العقود.
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.