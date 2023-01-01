بدائل - PowerChord

EasyInsights

easyinsights.ai

اجمع بين تكاليف الإعلانات والنقرات، وتحليلات التطبيقات، وتحويلات موقع الويب، وبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) للحصول على الصورة الكاملة لأدائك التسويقي. يركز الليزر على توليد الإيرادات والربحية من خلال أتمتة مهام تحويل البيانات الشاقة لتوليد الرؤى. قم بأتمتة عملية دفع بياناتك إلى أي أداة ذكاء أعما...