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Port City Daily

Port City Daily

portcitydaily.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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بورت سيتي ديلي | المصدر الخاص بك للحصول على الأخبار والمعلومات في منطقة ويلمنجتون، كيب فير

الموقع الإلكتروني: portcitydaily.com

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