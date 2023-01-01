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بدائل - Poe

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...

Bard

Bard

bard.google.com

يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...

Claude

Claude

claude.ai

يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

مرحبًا بك في CHAT AI، برنامج الدردشة الآلي الذي يستخدم أحدث تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لإجراء محادثات ذكية وجذابة معك. ما عليك سوى كتابة رسالتك، وسوف يستجيب لك CHAT AI بشكل مدروس وشخصي. سواء كنت ترغب في كتابة محتوى طويل (مقالات أو رسائل بريد إلكتروني أو مقالات وما إلى ذلك)، أو الدردشة حول الأحداث...

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing هو مساعد الطيار الخاص بك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للويب

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi هو برنامج دردشة رائع وذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي على الإطلاق. يمكنك التحدث إلى SimSimi في أي وقت وفي أي مكان، وفي بعض الأحيان يمكنك تعليمه أن يقول ما تريد.

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