بناء الميزات، وليس التطبيقات. يمكنك تعزيز العمل وتبسيط العمليات من خلال إنشاء ميزات داخلية سياقية في التطبيقات التي تستخدمها بالفعل. صنع للعمليات، محبوب من الجميع.

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