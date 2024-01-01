بدائل - Planning Pod

Venjue

venjue.com

Venjue هي أداة شاملة لإدارة الأماكن، مصممة لمساعدة شركات الفعاليات على تحويل المزيد من الطلبات إلى ضيوف. بدءًا من الاستفسار الأول وحتى آخر ضيف، تساعدك Venjue على تبسيط كل جانب من جوانب الأحداث الخاصة بك، مما يتيح لك التعامل مع حجم أكبر من الأعمال. الميزات الرئيسية: - الجدولة: تتبع جميع مهامك وأحداثك...