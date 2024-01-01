بدائل - Planful

Mtivity

mtivity.com

Mtivity هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات شراء الطباعة، حيث توفر أتمتة سير العمل للشركات التي تشتري الطباعة وتديرها. يتم تقديم الحل على منصة SaaS (البرمجيات كخدمة) ويسمح لمحترفي الطباعة بإدارة جميع العمليات وتحسينها، بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى الإنتاج والتنفيذ. بالإضافة إلى وحدة مشتريات الطباع...