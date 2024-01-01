بدائل - Placer.ai

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

إنشاء الخرائط وتحليلها ومشاركتها بسهولة. شاركها مع الأصدقاء وقم بتضمين الخرائط على مواقع الويب وإنشاء صور أو ملفات pdf.

elink.io

elink.io

elink.io

قم ببناء أي شيء باستخدام روابط الويب. يحتوي elink على كل ما تحتاجه لحفظ الإشارات المرجعية وإنشاء صفحات الويب والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وأدوات موقع ويب RSS والروابط الحيوية الاجتماعية والجدران الاجتماعية والمحتوى الآلي والمزيد. أنشئ محتوى في دقائق!

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على ال...

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

الخرائط والموقع للمطورين. بيانات الموقع الدقيقة وأدوات المطور القوية لتغيير الطريقة التي نتنقل بها حول العالم.

Short.io

Short.io

short.io

Short.io عبارة عن أداة تقصير عناوين URL ذات علامة بيضاء تعمل على إنشاء روابط قصيرة على النطاقات ذات العلامات التجارية. قم بتقصير وتخصيص ومشاركة عناوين URL ذات العلامات التجارية مع جمهورك.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك.

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Reddit أبحاث الجمهور في متناول يدك. اكتشف بسرعة نقاط الضعف لدى عميلك، وما هي الحلول التي يحتاجها، وما الذي يتوق إلى الدفع مقابله.

Radar

Radar

radar.com

البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Viral Loops عبارة عن منصة تسويق فيروسية وإحالة لإطلاق مسابقات التصنيف واليانصيب وبرامج الإطلاق المسبق والإحالة.

Revue

Revue

getrevue.co

بناء جمهور مخلص. تسهل Revue على الكتاب والناشرين إرسال رسائل إخبارية افتتاحية - والحصول على أموال.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.

Radio.co

Radio.co

radio.co

هل تريد إنشاء محطة إذاعية؟ قم بأتمتة جدولك الزمني والبث المباشر وتتبع المستمعين من منصة واحدة سهلة الاستخدام. مرحبا بكم في راديو.كو.

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

كن شريكًا مع ShareASale لتصبح جزءًا من شبكة التسويق بالعمولة الموثوقة لدينا. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا.

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Intellifluence هي خدمة تسويق مؤثرة تمكن العلامات التجارية والمؤثرين من التواصل والتعاون وتحقيق أهدافهم.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

أنشئ تطبيقات رائعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات موقع TravelTime. مخصص لخصوصية البيانات ودقة نقل البيانات.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...

Smappen

Smappen

smappen.com

تطبيق خريطة نصف قطر القيادة. Smappen هي خريطة تفاعلية يمكنك استخدامها لإنشاء مناطق بناءً على أوقات السفر. قم بتحليل مناطق التجمع بسرعة وسهولة، وتحسين الخدمات اللوجستية الخاصة بك، وإعداد استراتيجيات التسويق المحلية.

DoubleTick

DoubleTick

doubletick.io

Doubletick عبارة عن تتبع مجاني وغير محدود للبريد الإلكتروني لـ Gmail وGoogle Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي وWhatsApp مثل علامات التجزئة المزدوجة (✓✓) في صندوق الإرسال. تشير علامة التجزئة الزرقاء ✓ إلى أنه قد تم إرسال بريد إلكتروني، ولكن لم يفتحه المستلم بعد. علامات التجزئ...

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

سوق الأسماء التجارية الأصلي الذي يضم أكثر من 100000 اسم تجاري برعاية الخبراء للاختيار من بينها. احصل على .com المطابق والشعار، بالإضافة إلى نصائح مجانية بشأن العلامة التجارية من فريقنا.

CARTO

CARTO

carto.com

تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.

WANotifier

WANotifier

wanotifier.com

عملاؤك موجودون على الواتساب. يمكنك الوصول إليهم من خلال رسائل WhatsApp المجمعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية مع زيادة بنسبة 0% على رسوم واجهة برمجة التطبيقات الرسمية!

Mapline

Mapline

mapline.com

ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحق...

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

Branalyzer هي الطريقة الأرخص والأسرع والأسهل لاكتشاف ما يحدث بالفعل عبر الإنترنت.

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

يقدم TinyLetter تجربة كتابة نظيفة ومباشرة للأشخاص الذين لا يبحثون عن تقارير أو ميزات متقدمة للشركات.

Chainfuel

Chainfuel

chainfuel.com

باستخدام برنامج Telegram Bot وتطبيق الويب القوي من Chainfuel، يمكنك حماية مجموعتك تلقائيًا من مرسلي البريد العشوائي والمحتالين، وتتبع مقاييس مجموعتك، وإشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم ببضع نقرات فقط.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.

Purple

Purple

purple.com

يعد اللون الأرجواني أفضل تقدم تقني للمراتب منذ 80 عامًا. تأتي المراتب والوسائد لدينا مع توصيل مجاني وإرجاع مجاني وتجربة لمدة 100 ليلة.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Eredom

Eredom

eredom.com

مرحبا بكم في إريدوم! اكتشف أسماء النطاقات التجارية غير المسجلة والقابلة للعلامة التجارية! ابحث عن أسماء النطاقات التجارية المتاحة والقابلة للعلامة التجارية .com!

GettHit.com

GettHit.com

getthit.com

قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام منشئ حركة المرور المستهدف الاستثنائي من Getthit. صمم حملاتك وفقًا لمتطلباتك المحددة واجذب آلاف الزوار بسهولة. حقق الإمكانات الكاملة لموقعك على الويب من خلال تخصيص حملاتك في بضع خطوات بسيطة فقط. يعد منشئ حركة المرور الخاص بـ Getth...

Publisher Discovery

Publisher Discovery

publisherdiscovery.com

تطبيق SaaS لاكتشاف الشركات التابعة المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الناشرين. توفر المنصة تحليلاً متعمقًا لمواقع الناشرين والمعلومات والأدوات اللازمة للتوظيف التابع. يضمن التعلم الآلي داخل النظام الأساسي أن تصبح النتائج أكثر استهدافًا لأنها تتعلم ما يحبه المستخدم وما لا يعجبه، للمساعدة في العثور ...

Approved Social

Approved Social

approvedsocial.io

تعد Approved Social منصة رائدة مصممة لإحداث ثورة في طريقة تطوير حملات التسويق الرقمي والموافقة عليها وإطلاقها. يعد Approved Social في جوهره محركًا تعاونيًا للتعليقات والموافقات يعمل على تمكين فرق التسويق والوكالات والعلامات التجارية من تبسيط عمليات الموافقة الإبداعية الخاصة بهم وتقليل أوقات التسليم ...

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من ...

SummarAIze

SummarAIze

summaraize.com

10X محتوى البودكاست والفيديو في 10 دقائق. تقوم SummarAIze بإعادة توظيف المحتوى الخاص بك من الصوت والفيديو إلى منشورات اجتماعية جذابة وقابلة للمشاركة ومحتوى البريد الإلكتروني والملخصات والاقتباسات والمزيد!

Socialbuzz

Socialbuzz

sociabuzz.com

اعرض الوسائط وميزات تحقيق الدخل لدينا مباشرة على الصفحة دون إرسال الزوار إلى صفحة أخرى. منصة اقتصاد المبدعين في الولايات المتحدة. وسائل الإعلام وتحقيق الدخل.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI عبارة عن منصة متقدمة للكشف عن الأشياء مصممة لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار. فهو يوفر للمستخدمين القدرة على اكتشاف الكائنات والمناطق داخل هذه الصور وتقسيمها وتعريبها بالإضافة إلى تتبع التغييرات وتحديد الحالات الشاذة. إنها واجهة سهلة الاستخدام ونهج بدون تعليمات برمجية يمكّن ...

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحديد المواقع والمنصة الرائدة لتتبع الموقع الجغرافي مع إشعارات واتصالات العملاء المضمنة. نحن نقدم أفضل التقنيات القائمة على الموقع في فئتها لالتقاط البيانات واستيعابها ومعالجتها للتصور التنبؤي وتقديم الإشعارات والتحديثات حول مكان تواجد الأشخاص والمنتجات وا...

Gizzmo

Gizzmo

gizzmo.ai

Gizzmo هي أداة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية إنشاء محتوى تابع عالي الجودة. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء مراجعات جذابة للمنتجات، وتقارير موجزة جذابة، ومنشورات مدونة مفيدة تتكامل بسلاسة مع جهود التسويق التابعة لك. ما يميز Gizzmo عن غيره هو قدرته على أتمتة عملية تحسين...

Digital Mortar

Digital Mortar

digitalmortar.com

Digital Mortar هو نظام لتتبع العملاء داخل المتجر يتضمن تتبع الفيديو والكاميرا وجمع البيانات وتكاملها.

Chatwee

Chatwee

chatwee.com

Chatwee هو تطبيق للدردشة المباشرة والمراسلة الفورية يستهدف: - المجتمعات عبر الإنترنت - الأحداث الافتراضية - مقدمي دعم الصحة العقلية - تواصل الفريق - التداول المباشر - خدمات الكنيسة - ندوات تعليمية عبر الإنترنت - بث فيديو مباشر يسمح لمستخدميه بالمشاركة عبر القطاعين الخاص والعام والخاص. محادثات جماعية...

Purlem

Purlem

purlem.com

قم بتعزيز العلاقات مع عملائك من خلال إنشاء صفحة ويب فريدة لكل شخص في قائمتك، مما يسمح لك بالتفاعل معهم على مستوى شخصي 1:1. نحن جسر بسيط وفعال من حيث التكلفة إلى عالم التسويق الشخصي الجديد الشجاع.

Hidemyacc

Hidemyacc

hidemyacc.com

Multilogin Antidetect Browser - قم بإنشاء حسابات غير محدودة بملفات تعريف مختلفة في جهاز واحد بدلاً من استخدام أجهزة حقيقية متعددة أو أجهزة افتراضية

Growth Champ

Growth Champ

growthchamp.com

Growth Champ عبارة عن مجموعة تحسين لوسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدم إدارة Twitter وInstagram وPinterest لزيادة تأثير الوسائط الاجتماعية.

Capsulink

Capsulink

capsulink.com

Capsulink عبارة عن أداة تقصير عناوين URL مصممة لحماية المستخدمين من فقدان حركة المرور والروابط الخارجية التالفة والأرباح الضائعة.

Multiview

Multiview

multiview.com

VisitorView هو برنامج لتحليلات الويب يقوم بمطابقة عناوين IP الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك مع قاعدة البيانات الخاصة بنا لإخبارك بأسماء تلك الشركات والمزيد.

Echo AI

Echo AI

echoai.com

استفد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بتحليل محادثات العملاء وأداء الفريق لاكتشاف الرؤى المخفية واغتنام الفرص وتخفيف المخاطر.

eKyte

eKyte

ekyte.com

تقوم eKyte بتوجيه فرق التسويق الرقمي لتخطيط وإنتاج الحملات عبر الإنترنت وتحليل النتائج وتحسينها. الذكاء الاصطناعي يقوم بالباقي.

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

واجهة برمجة تطبيقات البحث عن المواقع - البحث عن الأماكن حول العالم، والإكمال التلقائي، وموقع المتجر، والترميز الجغرافي ثنائي الاتجاه لتطبيقك.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. تحظى حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدى السنوات العشر الماضية، وقد تمت الموافقة...

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير...

Tikao.ai

Tikao.ai

tikao.ai

Tikao هي منصة تسويق للعلامات التجارية المستدامة، تستخدم قوة نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على إطار تسويق الاستدامة. تخدم المنصة حاليًا ثلاث (3) فئات في الأزياء المستدامة والعناية الشخصية والأغذية، وتوفر (أ) تشخيصات (الأصول) لفعالية التسويق (ب) تصميم الاتصالات الإبداعية (إعلانات Google وقائمة أمازون...

redirection.io

redirection.io

redirection.io

redirection.io هي أداة رائدة في إعادة التوجيه وتحسين محركات البحث. عند تثبيته على موقع ويب، يسمح redirection.io لمديري التسويق أو تحسين محركات البحث (SEO) بتحليل مشكلات حركة المرور وتكوين قواعد إعادة التوجيه لإصلاح أخطاء HTTP. يمكن أن يساعد أيضًا في إصلاح علامات HTML الوصفية (العنوان، الوصف، علامات ...

RealMailers

RealMailers

realmailers.com

RealMailers هي أداة البريد المباشر لوكلاء العقارات. قم بتصميم البطاقات البريدية واستهدافها وإرسالها على الفور دون مغادرة مكتبك. قائمة العناوين المجانية.

Link Looper

Link Looper

linklooper.com

أصبحت إدارة الارتباط بسيطة. يساعدك Link Looper على إدارة الروابط التسويقية وتتبع أدائها. مثالي لفريق التسويق بأكمله، بدءًا من مديري وسائل التواصل الاجتماعي وحتى Ad Ops.

Ermes

Ermes

ermes.ai

ERMES عبارة عن منصة متكاملة للبيانات والوسائط. هدفها هو استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لجعل الإعلان بسيطًا ودقيقًا ومربحًا لجميع الشركات، الكبيرة والصغيرة. تتضمن منصة ERMES ما يلي: - أكثر من 295 مليون ملف تعريف محدد للمستهلكين (240 مليونًا في الولايات المتحدة/55 مليونًا في فرنسا)، مع أكثر من 380...

Digitalsero

Digitalsero

digitalsero.com

Digitalsero هي أداة لأتمتة التسويق SaaS تساعد وكالات التسويق / المسوقين الرقميين على الوصول الفوري إلى الحسابات والصفحات الإعلانية لعملائهم على Facebook وGoogle وTikTok وLinkedIn والمزيد من خلال رابط قابل للمشاركة في دقيقتين

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