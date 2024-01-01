بدائل - Placer.ai
Tableau
tableau.com
Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:
Scribble Maps
scribblemaps.com
إنشاء الخرائط وتحليلها ومشاركتها بسهولة. شاركها مع الأصدقاء وقم بتضمين الخرائط على مواقع الويب وإنشاء صور أو ملفات pdf.
elink.io
elink.io
قم ببناء أي شيء باستخدام روابط الويب. يحتوي elink على كل ما تحتاجه لحفظ الإشارات المرجعية وإنشاء صفحات الويب والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وأدوات موقع ويب RSS والروابط الحيوية الاجتماعية والجدران الاجتماعية والمحتوى الآلي والمزيد. أنشئ محتوى في دقائق!
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على ال...
Mapbox
mapbox.com
الخرائط والموقع للمطورين. بيانات الموقع الدقيقة وأدوات المطور القوية لتغيير الطريقة التي نتنقل بها حول العالم.
Short.io
short.io
Short.io عبارة عن أداة تقصير عناوين URL ذات علامة بيضاء تعمل على إنشاء روابط قصيرة على النطاقات ذات العلامات التجارية. قم بتقصير وتخصيص ومشاركة عناوين URL ذات العلامات التجارية مع جمهورك.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Nearmap
nearmap.com
استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك.
GummySearch
gummysearch.com
Reddit أبحاث الجمهور في متناول يدك. اكتشف بسرعة نقاط الضعف لدى عميلك، وما هي الحلول التي يحتاجها، وما الذي يتوق إلى الدفع مقابله.
Radar
radar.com
البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops عبارة عن منصة تسويق فيروسية وإحالة لإطلاق مسابقات التصنيف واليانصيب وبرامج الإطلاق المسبق والإحالة.
Revue
getrevue.co
بناء جمهور مخلص. تسهل Revue على الكتاب والناشرين إرسال رسائل إخبارية افتتاحية - والحصول على أموال.
SalesRabbit
salesrabbit.com
منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.
Radio.co
radio.co
هل تريد إنشاء محطة إذاعية؟ قم بأتمتة جدولك الزمني والبث المباشر وتتبع المستمعين من منصة واحدة سهلة الاستخدام. مرحبا بكم في راديو.كو.
ShareASale
shareasale.com
كن شريكًا مع ShareASale لتصبح جزءًا من شبكة التسويق بالعمولة الموثوقة لدينا. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا.
RocketLink
rocketlink.io
أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence هي خدمة تسويق مؤثرة تمكن العلامات التجارية والمؤثرين من التواصل والتعاون وتحقيق أهدافهم.
TravelTime
traveltime.com
أنشئ تطبيقات رائعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات موقع TravelTime. مخصص لخصوصية البيانات ودقة نقل البيانات.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...
Smappen
smappen.com
تطبيق خريطة نصف قطر القيادة. Smappen هي خريطة تفاعلية يمكنك استخدامها لإنشاء مناطق بناءً على أوقات السفر. قم بتحليل مناطق التجمع بسرعة وسهولة، وتحسين الخدمات اللوجستية الخاصة بك، وإعداد استراتيجيات التسويق المحلية.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick عبارة عن تتبع مجاني وغير محدود للبريد الإلكتروني لـ Gmail وGoogle Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي وWhatsApp مثل علامات التجزئة المزدوجة (✓✓) في صندوق الإرسال. تشير علامة التجزئة الزرقاء ✓ إلى أنه قد تم إرسال بريد إلكتروني، ولكن لم يفتحه المستلم بعد. علامات التجزئ...
BrandBucket
brandbucket.com
سوق الأسماء التجارية الأصلي الذي يضم أكثر من 100000 اسم تجاري برعاية الخبراء للاختيار من بينها. احصل على .com المطابق والشعار، بالإضافة إلى نصائح مجانية بشأن العلامة التجارية من فريقنا.
CARTO
carto.com
تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.
WANotifier
wanotifier.com
عملاؤك موجودون على الواتساب. يمكنك الوصول إليهم من خلال رسائل WhatsApp المجمعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية مع زيادة بنسبة 0% على رسوم واجهة برمجة التطبيقات الرسمية!
Mapline
mapline.com
ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحق...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer هي الطريقة الأرخص والأسرع والأسهل لاكتشاف ما يحدث بالفعل عبر الإنترنت.
TinyLetter
tinyletter.com
يقدم TinyLetter تجربة كتابة نظيفة ومباشرة للأشخاص الذين لا يبحثون عن تقارير أو ميزات متقدمة للشركات.
Chainfuel
chainfuel.com
باستخدام برنامج Telegram Bot وتطبيق الويب القوي من Chainfuel، يمكنك حماية مجموعتك تلقائيًا من مرسلي البريد العشوائي والمحتالين، وتتبع مقاييس مجموعتك، وإشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم ببضع نقرات فقط.
Geo Targetly
geotargetly.com
استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.
Purple
purple.com
يعد اللون الأرجواني أفضل تقدم تقني للمراتب منذ 80 عامًا. تأتي المراتب والوسائد لدينا مع توصيل مجاني وإرجاع مجاني وتجربة لمدة 100 ليلة.
Alteryx
alteryx.com
توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Eredom
eredom.com
مرحبا بكم في إريدوم! اكتشف أسماء النطاقات التجارية غير المسجلة والقابلة للعلامة التجارية! ابحث عن أسماء النطاقات التجارية المتاحة والقابلة للعلامة التجارية .com!
GettHit.com
getthit.com
قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام منشئ حركة المرور المستهدف الاستثنائي من Getthit. صمم حملاتك وفقًا لمتطلباتك المحددة واجذب آلاف الزوار بسهولة. حقق الإمكانات الكاملة لموقعك على الويب من خلال تخصيص حملاتك في بضع خطوات بسيطة فقط. يعد منشئ حركة المرور الخاص بـ Getth...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
تطبيق SaaS لاكتشاف الشركات التابعة المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الناشرين. توفر المنصة تحليلاً متعمقًا لمواقع الناشرين والمعلومات والأدوات اللازمة للتوظيف التابع. يضمن التعلم الآلي داخل النظام الأساسي أن تصبح النتائج أكثر استهدافًا لأنها تتعلم ما يحبه المستخدم وما لا يعجبه، للمساعدة في العثور ...
Approved Social
approvedsocial.io
تعد Approved Social منصة رائدة مصممة لإحداث ثورة في طريقة تطوير حملات التسويق الرقمي والموافقة عليها وإطلاقها. يعد Approved Social في جوهره محركًا تعاونيًا للتعليقات والموافقات يعمل على تمكين فرق التسويق والوكالات والعلامات التجارية من تبسيط عمليات الموافقة الإبداعية الخاصة بهم وتقليل أوقات التسليم ...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من ...
SummarAIze
summaraize.com
10X محتوى البودكاست والفيديو في 10 دقائق. تقوم SummarAIze بإعادة توظيف المحتوى الخاص بك من الصوت والفيديو إلى منشورات اجتماعية جذابة وقابلة للمشاركة ومحتوى البريد الإلكتروني والملخصات والاقتباسات والمزيد!
Socialbuzz
sociabuzz.com
اعرض الوسائط وميزات تحقيق الدخل لدينا مباشرة على الصفحة دون إرسال الزوار إلى صفحة أخرى. منصة اقتصاد المبدعين في الولايات المتحدة. وسائل الإعلام وتحقيق الدخل.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI عبارة عن منصة متقدمة للكشف عن الأشياء مصممة لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار. فهو يوفر للمستخدمين القدرة على اكتشاف الكائنات والمناطق داخل هذه الصور وتقسيمها وتعريبها بالإضافة إلى تتبع التغييرات وتحديد الحالات الشاذة. إنها واجهة سهلة الاستخدام ونهج بدون تعليمات برمجية يمكّن ...
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحديد المواقع والمنصة الرائدة لتتبع الموقع الجغرافي مع إشعارات واتصالات العملاء المضمنة. نحن نقدم أفضل التقنيات القائمة على الموقع في فئتها لالتقاط البيانات واستيعابها ومعالجتها للتصور التنبؤي وتقديم الإشعارات والتحديثات حول مكان تواجد الأشخاص والمنتجات وا...
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo هي أداة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية إنشاء محتوى تابع عالي الجودة. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء مراجعات جذابة للمنتجات، وتقارير موجزة جذابة، ومنشورات مدونة مفيدة تتكامل بسلاسة مع جهود التسويق التابعة لك. ما يميز Gizzmo عن غيره هو قدرته على أتمتة عملية تحسين...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar هو نظام لتتبع العملاء داخل المتجر يتضمن تتبع الفيديو والكاميرا وجمع البيانات وتكاملها.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee هو تطبيق للدردشة المباشرة والمراسلة الفورية يستهدف: - المجتمعات عبر الإنترنت - الأحداث الافتراضية - مقدمي دعم الصحة العقلية - تواصل الفريق - التداول المباشر - خدمات الكنيسة - ندوات تعليمية عبر الإنترنت - بث فيديو مباشر يسمح لمستخدميه بالمشاركة عبر القطاعين الخاص والعام والخاص. محادثات جماعية...
Purlem
purlem.com
قم بتعزيز العلاقات مع عملائك من خلال إنشاء صفحة ويب فريدة لكل شخص في قائمتك، مما يسمح لك بالتفاعل معهم على مستوى شخصي 1:1. نحن جسر بسيط وفعال من حيث التكلفة إلى عالم التسويق الشخصي الجديد الشجاع.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - قم بإنشاء حسابات غير محدودة بملفات تعريف مختلفة في جهاز واحد بدلاً من استخدام أجهزة حقيقية متعددة أو أجهزة افتراضية
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ عبارة عن مجموعة تحسين لوسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدم إدارة Twitter وInstagram وPinterest لزيادة تأثير الوسائط الاجتماعية.
Capsulink
capsulink.com
Capsulink عبارة عن أداة تقصير عناوين URL مصممة لحماية المستخدمين من فقدان حركة المرور والروابط الخارجية التالفة والأرباح الضائعة.
Multiview
multiview.com
VisitorView هو برنامج لتحليلات الويب يقوم بمطابقة عناوين IP الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك مع قاعدة البيانات الخاصة بنا لإخبارك بأسماء تلك الشركات والمزيد.
Echo AI
echoai.com
استفد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بتحليل محادثات العملاء وأداء الفريق لاكتشاف الرؤى المخفية واغتنام الفرص وتخفيف المخاطر.
eKyte
ekyte.com
تقوم eKyte بتوجيه فرق التسويق الرقمي لتخطيط وإنتاج الحملات عبر الإنترنت وتحليل النتائج وتحسينها. الذكاء الاصطناعي يقوم بالباقي.
PlaceKit
placekit.io
واجهة برمجة تطبيقات البحث عن المواقع - البحث عن الأماكن حول العالم، والإكمال التلقائي، وموقع المتجر، والترميز الجغرافي ثنائي الاتجاه لتطبيقك.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. تحظى حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدى السنوات العشر الماضية، وقد تمت الموافقة...
Azira Allspark
azira.com
تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao هي منصة تسويق للعلامات التجارية المستدامة، تستخدم قوة نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على إطار تسويق الاستدامة. تخدم المنصة حاليًا ثلاث (3) فئات في الأزياء المستدامة والعناية الشخصية والأغذية، وتوفر (أ) تشخيصات (الأصول) لفعالية التسويق (ب) تصميم الاتصالات الإبداعية (إعلانات Google وقائمة أمازون...
redirection.io
redirection.io
redirection.io هي أداة رائدة في إعادة التوجيه وتحسين محركات البحث. عند تثبيته على موقع ويب، يسمح redirection.io لمديري التسويق أو تحسين محركات البحث (SEO) بتحليل مشكلات حركة المرور وتكوين قواعد إعادة التوجيه لإصلاح أخطاء HTTP. يمكن أن يساعد أيضًا في إصلاح علامات HTML الوصفية (العنوان، الوصف، علامات ...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers هي أداة البريد المباشر لوكلاء العقارات. قم بتصميم البطاقات البريدية واستهدافها وإرسالها على الفور دون مغادرة مكتبك. قائمة العناوين المجانية.
Link Looper
linklooper.com
أصبحت إدارة الارتباط بسيطة. يساعدك Link Looper على إدارة الروابط التسويقية وتتبع أدائها. مثالي لفريق التسويق بأكمله، بدءًا من مديري وسائل التواصل الاجتماعي وحتى Ad Ops.
Ermes
ermes.ai
ERMES عبارة عن منصة متكاملة للبيانات والوسائط. هدفها هو استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لجعل الإعلان بسيطًا ودقيقًا ومربحًا لجميع الشركات، الكبيرة والصغيرة. تتضمن منصة ERMES ما يلي: - أكثر من 295 مليون ملف تعريف محدد للمستهلكين (240 مليونًا في الولايات المتحدة/55 مليونًا في فرنسا)، مع أكثر من 380...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero هي أداة لأتمتة التسويق SaaS تساعد وكالات التسويق / المسوقين الرقميين على الوصول الفوري إلى الحسابات والصفحات الإعلانية لعملائهم على Facebook وGoogle وTikTok وLinkedIn والمزيد من خلال رابط قابل للمشاركة في دقيقتين