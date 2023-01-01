بدائل - Pimcore

DinMo

dinmo.com

في DinMo، نتصور عالمًا تزدهر فيه الشركات من خلال تسخير قوة البيانات. مهمتنا هي تبسيط الوصول إلى البيانات، والقضاء على التعقيد، وتعزيز الثقافة القائمة على البيانات التي تمكن الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز النمو. تقدم DinMo منصة متكاملة تعمل على تبسيط المعرفة التجارية دون تخزين أي بيانات، حيث نق...