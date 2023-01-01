بيرل هو البحث عن الكنز للناس لإنقاذ بيرل الحكمة من الإنترنت. لقد بدأنا في مجتمع Farcaster المتماسك قبل أن نتوسع إلى الأراضي المجهولة.

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