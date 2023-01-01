WebCatalog
Perl

Perl

perl.xyz

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Perl على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بيرل هو البحث عن الكنز للناس لإنقاذ بيرل الحكمة من الإنترنت. لقد بدأنا في مجتمع Farcaster المتماسك قبل أن نتوسع إلى الأراضي المجهولة.

الموقع الإلكتروني: perl.xyz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Perl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Framer Community

Framer Community

framer.community

Domestika

Domestika

domestika.org

Cotoami

Cotoami

cotoa.me

Exploding Topics

Exploding Topics

explodingtopics.com

GGather

GGather

web.ggather.com

Swipebasket

Swipebasket

swipebasket.com

Knoji

Knoji

knoji.com

Next Earth

Next Earth

nextearth.io

Decent

Decent

decent.com

BabyPips

BabyPips

babypips.com

Turntable LIVE

Turntable LIVE

tt.live

STLLR Network

STLLR Network

stllr.network

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية