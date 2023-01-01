بدائل - PeopleLinx

SPOTIO

spotio.com

SPOTIO هي أداة مشاركة مبيعات خارجية مصممة لتحسين الكفاءة مع تسريع كل جانب من جوانب عملية المبيعات الميدانية. SPOTIO هو الحل الذي يخفف العبء اليومي عن طريق أتمتة المهام اليدوية، وتعزيز المساءلة، وتوفير رؤية ملموسة حول كيفية أداء مؤسسة المبيعات الخاصة بك وكيف يمكن تحسينها. SPOTIO هو برنامج مصمم لغرض ي...