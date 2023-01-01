بدائل - Pendo
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.
FullStory
fullstory.com
FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.