بدائل - Pendo

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...