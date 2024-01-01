بدائل - Peatix
Facebook Groups
facebook.com
تعد المجموعات مكانًا للتواصل حول الاهتمامات المشتركة مع أشخاص معينين. يمكنك إنشاء مجموعة لأي شيء — لم شمل عائلتك، أو فريقك الرياضي بعد العمل، أو نادي الكتاب الخاص بك.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
Kommunity
kommunity.com
Kommunity عبارة عن منصة مثالية للفعاليات الاجتماعية تركز على المجتمع لتنمية مجتمعك محليًا ودوليًا وتنظيم الأحداث بسهولة والتواصل مع أعضائك في مكان واحد.
NationBuilder
nationbuilder.com
برنامج مصمم لدعم مؤسساتك وحركاتك وحملاتك.
Thonest
thonest.com
أنشئ مناقشات جذابة حول منتجك أو خدمتك المنصة النهائية للمناقشات الديناميكية حول المنتجات والبرامج. ابدأ المحادثات وشارك الرؤى وتعاون بسلاسة.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet عبارة عن منصة لتنظيم الأحداث الجماعية والعثور عليها وحضورها. إذا كنت ترغب في مقابلة أشخاص في منطقتك والعثور على أصدقاء جدد، فأنت تنتمي إلى هنا.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit عبارة عن منصة SaaS للتوفيق بين الأشخاص تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل على تشغيل المقدمات المنسقة على نطاق واسع. يمكن للمؤسسات دعوة الجماهير التي تختارها بسلاسة للاشتراك في اتصالات منتظمة ومخصصة 1:1 أو اتصالات مجموعة النظراء، وتتولى Orbiit جميع الاتصالات والمطابقة والجدولة وجمع التعليقات والتحلي...